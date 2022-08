my_time_at_sandrock_ernest

Über Ernest:



Ernest ist ein Schriftsteller aus Atara, der in Sandrock Inspiration sucht. Vor allem an der Geschichte von Logan ist er interessiert. Seinen Werken wird fehlende Tiefe bei den Charakteren nachgesagt. Ernest schreibt nicht nur Bücher, er ist auch als Reporter tätig und wurde daher nach Sandrock geschickt, um über Logan und dessen Komplizen Haru zu recherchieren.

Ernest hat kein soziales Netzwerk zu NPCs im Spiel. Sein soziales Netzwerk ist auf den Protagonist / die Protagonistin beschränkt.

Ernest gehört derzeit noch zu den Charakteren in My Time at Sandrock, bei denen der Status bezüglich des verfügbaren Charakter Contents „very low“ ist. Sein Tagesablauf ist aktuell noch ziemlich überschaubar. Meist findet ihr ihn in den Apartments. Dadurch kann er leicht übersehen werden und in Vergessenheit geraten. Strebt ihr eine Freundschaft oder Romanze mit Ernest an, solltet ihr regelmäßig den Apartments einen Besuch abstatten, da ihr Ernest außerhalb nur selten über den Weg laufen werdet.