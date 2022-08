Wired Productions gamescom Line-Up

Der Indie-Publisher Wired Productions hat sein Line-Up für die kommende gamescom 2022 angekündigt. Das Unternehmen wird mit den folgenden fünf Spielen auf der Messe vertreten sein:

Tiny Troopers Global Ops (Twin-Stick-Arcade-Shooter)

The Last Worker (First-Person-Story-Adventure)

Tin Hearts (Puzzle Adventure)

Gori: Cudddly Carnage (Hak’n’Slash)

Arcade Paradise (Lite-Management-Sim)

Finden werdet ihr Wired Productions in Halle 10.2 in der Indie Arena. Die gamescom 2022 startet am 23. August in Köln und endet am 28. August.

Quelle: Wired Productions Pressemitteilung vom 01. August 2022

Bildquelle: Wired Productions