Haunted Chocolatier: Neuer Screenshot

ConcernedApe hat via Twitter einen neuen Screenshot aus Haunted Chocolatier veröffentlicht. ConcernedApe ist ein alias von Eric Barone, Entwickler des bekannten Indiespiels Stardew Valley. Haunted Chocolatier ist sein neues Projekt, welches Ende 2021 angekündigt wurde und seit 2020 in Arbeit ist.

*Update*

Einige Stunden nach Veröffentlichung des Screenshots hat ConcernedApe einen weiteren nachgereicht. Die Perspektive beim Durchgang unterscheidet sich von der des ersten Bildes. Nach einem Hinweis diesbezüglich hat Eric Barone den Bereich überarbeitet:

someone pointed out the perspective looks kinda weird around the passageway, and on the drop down spots. And I agree, so I’ve been working on it pic.twitter.com/FGgjXtGjfk

— ConcernedApe (@ConcernedApe) August 2, 2022