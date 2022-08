Hokko Life verlässt im September Early Access und erscheint für Konsolen

Derzeit ist das Game Hokko Life bei Steam als Early Access-Spiel erhältlich. Kommenden Monat – am 27. September 2022 – verlässt es diesen Status. Am gleichen Tag wird das Spiel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mit der Ankündigung der Konsolenversionen wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Hokko Life ist eine Simulation, in der es euch in die Stadt Hokko verschlägt. Mithilfe einer alten Werkstatt sollt ihr dem Ort zu mehr Charme verhelfen, indem ihr die Häuser für tierische Bewohner baut und dekoriert. Ihr könnt eure Freizeit zudem mit Angeln, Insektenjagd und Farmarbeit verbringen. Verglichen wird das Spiel gern mit der populären Animal Crossing-Reihe.

Quelle: Team17 Pressemitteilung vom 02. August 2022

Bildquelle: Team17