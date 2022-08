HARVESTELLA: Neue Details und Bilder zum Spiel

Square Enix hat weitere Details zu HARVESTELLA veröffentlicht. Das Spiel wird als Life Simulation RPG bezeichnet und erscheint am 04. November 2022 für Nintendo Switch und PC (Steam). Im Spiel farmt und fischt ihr euch durch vier Jahreszeiten und versucht nebenbei soziale Bande zu stärken. Neben Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt es noch die fünfte Jahreszeit Quietus. Während dieser Zeit sterben sämtliche Nutzpflanzen und ein tödlicher Staub hält die Leute drinnen gefangen.

The Town of Spring: Nemea

Nemea ist eine Stadt in der das ganze Jahr Blumen blühen, dank dem Einfluss des nahen Spring Seaslight. Sobald sich die Dunkelheit der Nacht über Nemea liegt, tanzen Kirschblüten durch den Nachthimmel und erschaffen eine traumhafte Kulisse. Ein gigantisches Ei bringt Ärger in die Stadt. Seit es aufgetaucht ist, fliegen fremdartige Monster in die Stadt und greifen die Bewohner an. Bei eurem Besuch in Nemea begegnet ihr Asyl. Ein Mitglied der Argus Brigade und Beschützer der Stadt.

Istina (Bewohnerin von Nemea)

Eine der Bewohnerinnen von Nemea ist Istina. Eine Lehrerin, die im Waisenhaus der Stadt an der Seite der Kinder lebt. Sie gilt als intellektuell, ruhig und zeigt nur selten ihre Gefühle offen. Istina liest gern über verschiedene Orte der Welt und den Kindern oft vor. Sie ist bei den Stadtbewohnern beliebt, wenngleich sie erst vor wenigen Jahren nach Nemea gekommen ist. Im Laufe der Geschichte wird sie mit ihrer verborgenen Vergangenheit konfrontiert.

Sky Lancer (Job)

In HARVESTELLA gibt es eine Reihe von Jobs, die euch in den Kämpfen von Nutzen sein werden. Ein Job bestimmt über eure Waffe und Fähigkeiten im Kampf. Einer dieser Jobs ist der Sky Lancer. Der Job Sky Lancer ermöglicht euch die Nutzung eines Speers. Die Stärke liegt bei körperlichen Attacken und dem Windattribut. Ein Sky Lancer lernt viele Attacken mit hoher Reichweite, bedingt durch die Größe der Waffe. Das macht ihn besonders im Kampf gegen mehrere Gegner nützlich.

Jobs können im Spiel unter anderem freigeschaltet werden, indem der Protagonist einen Charakter mit dem entsprechenden Beruf rekrutiert. Zugriff auf den Job habt ihr dann auch mit dem oder der Protagonistin – das Geschlecht könnt ihr zu Spielbeginn wählen.

Charaktergeschichten

Charaktere, die euch in HARVESTELLA im Kampf zur Seite stehen und andere wichtige Charaktere haben eine eigene Charaktergeschichte. Im Fokus dieser Geschichte stehen die individuellen Probleme der Charaktere. Während ihr durch die Geschichte einer Figur voranschreitet, erfahrt ihr mehr über sie, ihre Gedanken und Gefühle und eure Bindung wächst. Durch gestärkte Bindungen erhaltet ihr Vorteile in Kämpfen und nicht näher beschriebene Belohnungen.

Produkte des Frühlings

Eines der Features in HARVESTELLA ist die Farmarbeit. Manche Obst- und Gemüsesorten könnt ihr das ganze Jahre über anbauen, andere nur zu einer bestimmen Jahreszeit. Im Frühling könnt ihr die Nemean Tomato (Tomate), Wisty Peach (Pfirsich), Cucumble (Zucchini) und Strawbuddy (Erdbeere) anbauen.

Die könnt ihr zu leckeren Gerichten weiterverarbeiten. Einige davon sind: Nemea Bolognese (eine Bolognese), Peach Rose Mousse (eine Pfirsichrosencremetorte), Zucchini and mince sandwiches (Zucchini Hack Sandwiches) und Straberry Shortcake (Erdbeerkuchen).

Angeln

Euren Tag könnt ihr in HARVESTELLA beim Fischen verbringen, sobald ihr eine Angel erhalten habt. Dafür müsst ihr einen Angelpunkt aufspüren und die Angel auswerfen. Fische könnt ihr – so wie die Feldfrüchte die ihr auf eurer Farm anbaut – für Geld verkaufen. Oder ihr behaltet sie und kocht damit leckere Sachen. Was ihr fangt hängt von der Location und anderen Faktoren ab. Auch andere Dinge als Fische lassen sich angeln. Die Angel kann mit Upgrades verbessert werden, um seltenere Fische zu fangen.

Versand

Geld verdient ihr in HARVESTELLA, indem ihr Obst und Gemüse verkauft, welches ihr auf euren Feldern erntet. Zusätzlichen Profit könnt ihr machen, indem ihr die Feldfrüchte weiterverarbeitet. Dafür könnt ihr Maschinen herstellen. Die verarbeiteten Produkte lassen sich zu einem höheren Preis verkaufen.

