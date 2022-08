Monster Hunter Rise: Sunbreak – Screenshot zeigt das kommende Qurious Crafting

Monster Hunter Rise: Sunbreak Director Yoshitake Suzuki hat sich bei Twitter mit einer Nachricht an die Fans gewandt. Darin heißt es, man enthülle bald die Details für das erste kostenlose Titel Update. Dem Tweet wurde ein Screenshot angehängt, der das sogenannte Qurious Crafting zeigt. Dies ist eine neue Mechanik, mit der ihr eure Ausrüstung zusätzlich upgraden könnt.

Hey everyone! We’ll be revealing the details for the first free Title Update soon! We hope you look forward to it. For now, here’s an image depicting Qurious Crafting with regard to weapon upgrades.

Das erste Monster Hunter Rise: Sunbreak Titel Update soll zudem eine Anpassung an der Marionette Spider vornehmen.

Hello again everyone! I would like to clarify yesterday’s tweet.

The adjustment is made so the Marionette Spider will not be consumed when failing to pull the monster due to its state after hitting the monster successfully. My apologies for any confusion. 1/2

