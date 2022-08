Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur: Neue Informationen zu den Spielen

Im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Pokémon Present hat The Pokémon Company Interntaional neue Details zu den kommenden Spielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur geteilt. In der rund 20-minütigen Präsentation wurde ein neuer Trailer gezeigt. Eine im Anschluss veröffentlichte Pressemitteilung fasst die Informationen zusammen. Unten findet ihr den Ausschnitt zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sowie den neuen Trailer.

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur

Willkommen in Paldea!

Dieses brandneue Abenteuer findet in den großen Weiten der Paldea-Region statt, einem Land voller Seen, gewaltiger Gipfel, Ödland und Gebirgsketten. Spieler können vielen Menschen und Pokémon begegnen, die gemeinsam an den unterschiedlichsten Orten leben, wie etwa einem Bauerndorf mit reicher Ernte oder einer Hafenstadt samt einem geschäftigen Markt. Manche Pokémon leben in Baumkronen, Flüssen und anderen Lebensräumen in der Wildnis.

Im Zentrum der Paldea-Region befindet sich Mesalona City, die größte Stadt der Region. Dort erwartet Spieler entweder die Orangen-Akademie oder die Trauben-Akademie. In Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur hängen der Name der Akademie, ihr Wappen, die dort getragenen Uniformen sowie weitere Details von der jeweiligen Edition ab.

Der Pokédex befindet sich als App auf dem Smart-Rotom. In der Karten-App können Spieler einen Blick auf eine Karte der gesamten Paldea-Region werfen und es wird auch ihr aktueller Standort angezeigt. Zusätzlich lassen sich dort allerlei Informationen finden, wie etwa sich in der Nähe befindliche Städte, Pokémon-Center und wilde Pokémon.

Das Phänomen der Terakristallisierung

Dieses Phänomen, das Pokémon wie Edelsteine glänzen lässt, kann nur in der Paldea-Region beobachtet werden.

Wenn ein Pokémon terakristallisiert, erscheint über seinem Kopf ähnlich einer Krone ein Terakristall und sein ganzer Körper funkelt wie ein Edelstein.

Alle Pokémon in der Region können terakristallisieren, um besondere Kräfte zu erlangen. Durch die Terakristallisierung können Spieler ihre Kampfstrategien weiterentwickeln, da Attacken vom gleichen Typ des Tera-Typs stärker werden. Da es insgesamt 18 Typen gibt, existieren unzählige Kombinationen von Pokémon und Tera-Typen.

Spieler können ein Mal pro Kampf bei einem Pokémon die Terakristallisierung auslösen. Es bleibt dann bis zum Kampfende in diesem Zustand. Für die Terakristallisierung eines Pokémon wird ein Terakristall-Orb benötigt, der nach jeder Verwendung neu aufgeladen werden muss. Dafür können Spieler ein Pokémon-Center besuchen oder Kristalle berühren, die voller Terakristall-Energie stecken.

Tera-Raid-Kämpfe

Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur finden statt, wenn vier Spieler sich zusammenschließen, um es mit wilden terakristallisierten Pokémon aufzunehmen. Spieler können mit anderen an Tera-Raids teilnehmen, indem sie „Tera-Raid suchen“ auswählen und entweder nach Mitstreitern suchen oder dem Tera-Raid eines anderen Spielers beitreten. Um gemeinsam mit Freunden kämpfen zu können, muss ein Passwort festlegt werden. Bei diesen Kämpfen mit festgelegtem Zeitlimit können Spieler nahtlos angreifen, ohne auf die Aktionen anderer Trainer warten zu müssen.

Das PokéPortal und der Freundeskreis

In Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur können Spieler eine Funktion namens PokéPortal nutzen, um gegen Trainer aus aller Welt anzutreten und Pokémon mit ihnen zu tauschen.

Tauschen : Bei einem Link-Tausch können Spieler mit einer von ihnen ausgewählten Person Pokémon tauschen. Bei einem Zaubertausch geben sie zuerst ein Pokémon zum Tausch frei und tauschen dieses dann mit einem zufälligen Trainer irgendwo auf der Welt.

: Bei einem Link-Tausch können Spieler mit einer von ihnen ausgewählten Person Pokémon tauschen. Bei einem Zaubertausch geben sie zuerst ein Pokémon zum Tausch frei und tauschen dieses dann mit einem zufälligen Trainer irgendwo auf der Welt. Kämpfen: Über die Funktion Link-Kampf im PokéPortal können Spieler Pokémon-Kämpfe gegen andere Trainer bestreiten.

Über die Freundeskreis-Funktion im PokéPortal können Spieler mit bis zu drei Freunden umherreisen.

Die Bewohner der Paldea-Region

Clavel

Er ist der Direktor der Akademie und bringt Spielern vieles über ihre neue Schule bei.

Jim

Señor Jim kennt sich sehr gut mit Pokémon aus und hat die Pokédex-App für das Smart-Rotom entwickelt. Zudem ist er der Klassenlehrer der Spieler.

Pepper

Pepper befindet sich an der Akademie einen Jahrgang über dem Spieler. Er kann gut kochen und erforscht derzeit, wie seine Rezepte die Gesundheit von Pokémon fördern können.



Cosima

Cosima ist etwas schüchtern und scheint aus irgendeinem Grund nicht oft zur Akademie zu kommen.

Grusha, der Arenaleiter der Montanata-Arena

Grusha war früher Profi-Snowboarder, aber ist jetzt der Arenaleiter der Montanata-Arena. Er hat sich auf Eis-Pokémon spezialisiert und sein Partner ist Kolowal.



Weitere Pokémon wurden enthüllt

Zusätzlich zu den neuen Pokémon dieser Region, die sowohl in Pokémon Karmesin als auch in Pokémon Purpur gefunden werden können, werden abhängig von der Spieledition unterschiedliche Pokémon-Arten auftauchen. Beispielsweise lassen sich Larvitar und Humanolith in Pokémon Karmesin finden, während Kindwurm und Kubuin nur in Pokémon Purpur anzutreffen sind.

Hefel

Hefels glatte, feuchte Haut weist elastische Eigenschaften auf und ist gleichzeitig sowohl fest als auch weich. Wenn es aufgeregt ist, schüchtert es seine Gegner ein, indem es seinen Körper aufbauscht, um größer zu wirken. Hefel bringt mit der in seinem Atem enthaltenen Hefe alles in der Umgebung zum Gären. Die Hefe ist nützlich für die Zubereitung von Speisen, weshalb das Pokémon seit jeher unter dem Schutz der Menschen steht.

Kategorie : Welpen-Pokémon

: Welpen-Pokémon Typ : Fee

: Fee Größe : 0,3 m

: 0,3 m Gewicht : 10,9 kg

: 10,9 kg Fähigkeit: Tempomacher

Paldea-Felino

In früheren Zeiten lebten Felino in der Paldea-Region unter Wasser. Ein verlorener Revierkampf zwang sie aber anscheinend dazu, in Sümpfen an Land zu leben. Um sich an Land vor dem Austrocken zu schützen, begannen sie, ihren Körper mit einer giftigen Schleimschicht zu schützen. Ihre Kiemen sind aufgrund ihrer langen Zeit an Land abgehärtet. Paldea-Felino sind schwer und bewegen sich nur langsam, aber sie können sich verteidigen, indem sie eine äußerst giftige Flüssigkeit aus ihren Kiemen schießen.

Kategorie : Giftfisch-Pokémon

: Giftfisch-Pokémon Typ : Gift + Boden

: Gift + Boden Größe : 0,4 m

: 0,4 m Gewicht : 11,0 kg​

: 11,0 kg​ Fähigkeit: Giftdorn/H2O-Absorber

Kolowal

Kolowal benötigt starke Muskeln, um seinen immensen Körper stemmen zu können, und die physischen Angriffe, bei denen es diesen einsetzt, sind enorm stark. Es wandert in eisigen Schneegebieten umher und die dicke Fettschicht schützt seinen Körper.

Kategorie : Landwal-Pokémon

: Landwal-Pokémon Typ : Eis

: Eis Größe : 4,5 m

: 4,5 m Gewicht : 700,0 kg

: 700,0 kg Fähigkeit: Speckschicht/Schneescharrer

Neue Formen der Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon wurden entdeckt

Auf ihrem Abenteuer werden Spieler einem der Legendären Pokémon Koraidon oder Miraidon begegnen und dieses wird sie auf ihrer Reise begleiten. Koraidon und Miraidon sind sehr geheimnisvoll und ihre Kräfte sollen die anderer Pokémon weit übersteigen. Diese Pokémon können ihre Form ändern, um sich an ihr Terrain bzw. das, was sie gerade tun, anzupassen.

Sprintgestalt/Fahrmodus : Mit Koraidons Sprintgestalt oder Miraidons Fahrmodus werden Spieler die weitläufige Paldea-Region im Nu erkunden können.

: Mit Koraidons Sprintgestalt oder Miraidons Fahrmodus werden Spieler die weitläufige Paldea-Region im Nu erkunden können. Schwimmgestalt/Wassermodus : Mit Koraidons Schwimmgestalt oder Miraidons Wassermodus werden Spieler auf ihrem Abenteuer dazu in der Lage sein, Flüsse, Seen und Meere zu überqueren. So können sie sich an die dort lebenden Pokémon heranwagen oder sich flink über gefährliche Gewässer fortbewegen.

: Mit Koraidons Schwimmgestalt oder Miraidons Wassermodus werden Spieler auf ihrem Abenteuer dazu in der Lage sein, Flüsse, Seen und Meere zu überqueren. So können sie sich an die dort lebenden Pokémon heranwagen oder sich flink über gefährliche Gewässer fortbewegen. Schwingengestalt/Gleitmodus: Damit können Spieler von Bergen, hohen Klippen oder Gebäuden hinunterspringen und in Richtung ihres Ziels segeln.

Bonus für Frühkäufer angekündigt

Ein besonderes Pikachu

Als Frühkäufer von Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur erhalten Spieler ein besonderes Pikachu als Geschenk.

Dieses Pikachu verfügt über zwei einzigartige Eigenschaften:

Es kennt die Attacke Fliegen, die es normalerweise nicht erlernen kann.

Sein Tera-Typ ist Flug.

Spieler können bis Dienstag, den 28. Februar 2023, in der Geheimgeschenk-Funktion im Spiel „Per Internet empfangen“ auswählen, um ihr Geschenk zu erhalten.

Das Abenteuer-Set

Wenn Spieler bis Dienstag, den 28. Februar 2023, die Downloadversion von Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur im Nintendo eShop herunterladen, können sie außerdem einen Seriencode für das Abenteuer-Set erhalten

10 Tränke

5 Hyperheiler

3 Beleber

3 Äther

1 Sonderbonbon

1 Nugget

Doppelback-Bonus

Als besonderen Bonus für den Kauf des Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur-Doppelpacks erhalten Trainer zwei Codes (jeweils einen pro Spiel), mit dem sie im Spiel 100 Pokébälle erhalten.