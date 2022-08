Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 31 – Porsche-Seele

Kapitel 1: Seele, elektrifiziert

Ihr benötigt den 2020 Porsche Taycan Turbo S. Den gibt es auch in einer DLC-Version: 2020 Porsche Taycan Turbo S-„Willkommenspaket“. Beide funktionieren für den Weekly #Forzathon. Ihr könnt die normale Version für 185.000 Credits bei der Automesse kaufen.

Der 2020 Porsche Taycan Turbo S kann zudem über die Auszeichnung „Entdeckungsliebhaber“ freigeschaltet werden. Dafür ist es nötig, alle Sonderziele zu entdecken. Die Sonderziele sind die sogenannten Sehenswürdigkeiten im Spiel. Diese werden auf der Karte aufgedeckt, wenn ihr dort oder zumindest in der Nähe seid. Manche von ihnen sind etwas abgelegen. Im folgenden Screenshot seht ihr einige Beispiele für Sonderziele.

Ihr benötigt für diesen Weekly #Forzathon nicht unbedingt ein Tuning. Ihr könnt alle Aufgaben auch ohne erledigen.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Temperamentvolle Kraft

Ihr sollt sechs Sterne in Geschwindigkeitszonen verdienen. Gemeint sind hier Blitzerzonen. Da pro Durchfahrt maximal drei Sterne möglich sind, sind mindestens zwei Durchgänge gefragt. Dies kann aber bei einer Blitzerzone erledigt werden, die Sterne werden auch dann addiert. Es ist nicht nötig, in verschiedenen Zonen Sterne zu sammeln. Eine einfache Option findet ihr beim Horizon Festival Mexiko. Dort ist die Blitzerzone „Festival-Blitzerzone“. Die ist leicht zu fahren und hat ein moderates drei Sterne Ziel. Wenn ihr auf der Karte keine Filter nutzt, kann sie leicht zu übersehen sein, da die Horizon Tour verdeckt. Durch die günstige Straßensituation könnt ihr dort quasi im Kreis fahren, bis ihr genug Sterne habt. Mit dem Taycan Turbo S ohne Tuning und nicht in der DLC-Version schafft ihr drei Sterne. Die Wahl ist aber grundsätzlich frei, ihr könnt euch auch für eine andere Blitzerzone entscheiden.

Die drei Sterne sind insbesondere im Serienzustand nicht ganz einfach bei der Festivalzone. Viele empfinden dort die Kurve mit der Bande auch als recht anspruchsvoll. Eine mögliche Alternative ist „Ringstraße“ nördlich vom Stadion und südlich der Stadt. Ein niedriges drei Sterne Ziel, aber durchaus auch nicht ganz einfach zu fahren. Wenn sie euch liegt leicht verdiente 3 Sterne.

Offroad bietet sich „Felsige Hügel“ an. Südlich der Stadt ist diese Zone zu finden. Die ist aus der Stadt kommend etwas leichter zu fahren, technisch aber durchaus nicht ohne. Das Ziel für 3 Sterne ist sehr niedrig, aber die Zone auch nicht die leichteste.