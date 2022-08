Forza Horizon 5: Serie 11 – Rami’s Racing History

Am 16. August soll das Forza Horizon 5 Serie 11 Update erscheinen. Es trägt den Namen Rami’s Racing History und bringt unter anderem eine neue Story und Auszeichnungen. Serie 11 beginnt am 18. August 2022. Wie gewohnt haben die Entwickler in einem Livestream die kommenden Inhalte vorgestellt. Die Aufzeichnung findet ihr unten.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Die folgende Liste ist nur ein Auszug. Die vollständigen Updatenotes stehen noch nicht zur Verfügung. Diese dürften um den 16. August herum folgen.

Behebung eines Fehlers durch den Spieler nach Spielstart in einem anderen Auto sitzen

Behebung eines Fehlers bei der Auszeichnung „Die Grenzen austesten“ (Online, Horizon Open)

Nachträgliche Vervollständigung der Schatzsuchen für Serie 9 Woche 1 und 2

Behebung eines Exploits der es Elektrofahrzeugen ermöglicht unverhältnismäßig viele PS zu haben

Update für den Türgriff des 2020 Ferrari F8 Tributo

Behebung eines Fehlers beim 2016 BMW M2 Coupé bei dem die Anzeige auf dem Armaturenbrett und dem HUD nicht übereinstimmen

Das Spiel erhält zudem für das Thrustmaster T248X Support für Display Integration. Dabei werden spielbezogene Daten angezeigt, wie die folgenden:

Geschwindigkeit des Autos

aktueller Gang

RPM

RPM Percentage

Rennplatzierung

Anzahl der Rennteilnehmer

Rundenzähler

aktuelle Runde

aktuelle Rundenzeit

beste Rundenzeit

letzte Rundenzeit

Der Forza Horizon 5 EventLab Baukasten erhält weiter Zuwachs. Darunter die Batterien die im Rahmen von Serie 10 in Playa Azul zu zerstören waren, acht zerstörbare Extreme E Tafeln, die während Serie 10 neben den Extreme E Meisterschaftsrennen stehen und acht zerstörbare Extreme E Flaggen.

Horizon Story Made in Mexico

Ramiro lädt euch auf eine Tour ein, bei der er euch durch das Erbe der mexikanischen Automobilherstellung führt. Die Made in Mexico Story umfasst acht Kapitel. Die sind den wichtigsten Epochen der mexikanischen Automobilherstellung und Kultur gewidmet. Dabei dürft ihr eine Reihe von Autos fahren, die den mexikanischen Rennsport geprägt haben. Angefangen beim 2017 VUHL 05RR.

Um die Forza Horizon 5 Story Made in Mexiko freizuschalten, muss die erste Expedition des Spiels abgeschlossen werden. Mit der neuen Story erhaltet ihr die Möglichkeit, einige frische Auszeichnungen freizuschalten und natürlich auch eine Reihe von Belohnungen. Unter anderem einen Farid Rueda Löwen Jumper und die Löwen Cap sowie den 1971 Meyers Manx Forza Edition. Für die Forza Edition müssen in allen Kapiteln 3 Sterne geholt werden.

Neue Auszeichnungen

Name Beschreibung Belohnung Vehicles of Ultra Lightweight and High Performance Verdiene 3 Sterne in allen Kapiteln von Made in Mexico 500 Punkte und 1971 Meyers Manx Forza Edition Made in Mexico Schließe das “Made in Mexico” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte und Farid Rueda Lion Jumper One Thousand Times Baja Schließe das “Buggy in the Baja” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte Viva el Vocho Schließe das “Viva el Vocho” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte Through the Eras Schließe das “Through the Eras” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte MK1 Fan Schließe das “The Timeless Mk1” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte MK7 Fan Schließe das “The Powerful Mk7” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte Wolf Raptor Schließe das “Living La Vida Loba” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte One Thousand, Four Hundred Horses Schließe das “Muchos Caballos” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte La Carrera Panamericana Schließe das “La Carrera Panamericana” Kapitel von Made in Mexico ab 1500 Punkte und Farid Rueda Lion Cap Rami’s Racing History Classic Collector Besitze den 1955 Mercedes-Benz 300 SLR, 1955 Porsche 550A Spyder, 1985 HDT VK Commodore Group A und den 1990 Subaru Legacy RS 1000 Punkte Rami’s Racing History Modern Collector Besitze 2021 BMW M4 Competition Coupe, 2020 Xpeng P7, 2020 BMW M3 GTS 1000 Punkte

Festival Spielliste

Forza Horizon 5 Serie 11 startet am 18. August und endet am 15. September 2022. Die Festival Spiellisten dieser Serie werden thematisch an die neue Story Rami’s Racing History angelehnt sein, passende Belohnungen inklusive.

Woche 1: Dreht sich um die Autos der 1970-er Jahre

Woche 2: Im Mittelpunkt steht das fahrerische Erbe der Autos aus den 1970-er Jahren bis hinein ins Jahr 1989

Woche 3: Widmet sich modernen Klassikern von den 1990-er Jahren bis hin in das Jahr 2009

Woche 4: Fahrt in die Zukunft mit Autos ab 2010

Beim Layout der Festival Spiellisten wird es eine kleine Änderung geben. Die Hot Wheels Aktivitäten tauschen den Platz mit den monatlichen Aktivitäten, die derzeit ganz hinten zu finden sind.

Beginnend mit der kommenden Serie wird die Festival Spielliste ein eigenes Voiceover erhalten. Ein englisches Voiceover erscheint in der Festival Spielliste und in der Made in Mexico Horizon Story. Weitere Lokalisierungen folgen in einem zukünftigen Update.

Serie 11 bringt zudem zwei neue saisonale Blitzerzonen: River Run und Green Hills. In Woche vier gibt es eine neue goldene Trophäe als Sammelgegenstand.

Freuen dürft ihr euch auf bevorstehende Sales. Es gibt jeden Mittwoch im #Forzathon Shop einen Sale, der für 24 Stunden aktiv sein wird. Euch erwarten dort teure Klassiker.

Neue Kleidung und Emotes

So süß Emote

Sommerkleid mit Vogelmuster

Sommerrock mit Kritzelmuster

Farid-Rueade-Löwen-Motorcross-Helm

Lederstiefel mit Blattmuster

Frankreich-Rennhandschuhe

Italien-Rennhandschuhe

Japan-Rennhandschuhe

UK-Rennhandschuhe

Farid-Rueade-Bären-Pullover

Wassermelonen-Sportsocken

Forza Horizon 5 Serie 11 Fahrzeuge

2021 BMW M4 Competition Coupe (80 Punkte in der Festival-Spielliste, Serie)

1955 Mercedes-Benz 300 SLR (160 Punkte in der Festival-Spielliste, Serie oder für 140 Millionen Credits bei der Automesse erhältlich)

1955 Porsche 550 Spyder (Festival Spielliste Sommer, 20 Punkte; 18. bis 25. August)

1985 HDT VK Commodore Group A (Festival Spielliste Herbst, 20 Punkte; 25. August bis 01. September)

1990 Subaru LEGACY RS (Festival Spielliste Winter, 20 Punkte; 01. bis 08. September)

2020 Xpeng P7 (Festival Spielliste Frühling, 20 Punkte; 08. bis 15. September)

2010 BMW E92 M3 GTS (Festival Spielliste, Frühling, 40 Punkte; 08. bis 15. September)

Forza Horizon 5 Serie 12 Teaser

Wie gewohnt darf natürlich ein Teaser für die auf Serie 11 folgende Serie 12 nicht fehlen. Das Motto dieser lautet Horizon Road Trip. Los geht es im September.

Forza Monthly Stream Aufzeichnung

Quellen: Forza.net, Forza YouTube; abgerufen am 12. August 2022, 13:01 Uhr

Bildquelle: Playground Games