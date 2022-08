Entwickler miHoYo veröffentlicht gelegentlich sogenannte Genshin Impact Promo Codes. Diese Codes können eingelöst werden und gewähren euch dann im Spiel Gegenstände wie Urgestein, Mora oder Items zum leveln eurer Charaktere. Jeder Code kann einmal verwendet werden.

Genshin Impact Promo Codes

Belohnung Vom Gültig Europa Asien Amerika 100 Urgestein, 10 x Mystisches Verstärkungserz 13. August 2022 Ja 8ANCKTWYVRD5 8ANCKTWYVRD5 8ANCKTWYVRD5 100 Urgestein, 5 x Eines Abenteurers Worte 13. August 2022 Ja EA7VKTFHU9VR EA7VKTFHU9VR EA7VKTFHU9VR 100 Urgestein, 50.000 Mora 13. August 2022 Ja KT7DKSFGCRWD KT7DKSFGCRWD KT7DKSFGCRWD 100 Urgestein, 10 x Mystisches Verstärkungserz 20. Mai 2022 Nein LANVJSFUD6CM LANVJSFUD6CM LANVJSFUD6CM 100 Urgestein, 5 x Eines Abenteurers Worte 20. Mai 2022 Nein DTNUKTWCC6D9 DTNUKTWCC6D9 DTNUKTWCC6D9 100 Urgestein, 50.000 Mora 20. Mai 2022 Nein HSNUKTXCCPWV HSNUKTXCCPWV HSNUKTXCCPWV 60 Urgestein, 5 x Eines Abenteurers Worte 30. März 2022 Nein MS7C3SV8DMZH MS7C3SV8DMZH MS7C3SV8DMZH 100 Urgestein, 50.000 Mora 18. März 2022 Nein UT7C2TD8C5ZD UT7C2TD8C5ZD UT7C2TD8C5ZD 100 Urgestein, 5 x Eines Helden Weisheit 18. März 2022 Nein 3TPUKSV8C5X9 3TPUKSV8C5X9 3TPUKSV8C5X9 100 Urgestein, 10 x Mystisches Verstärkungserz 18. März 2022 Nein AB7CKBVQULE5 AB7CKBVQULE5 AB7CKBVQULE5 60 Urgestein, 5 x Eines Abenteurers Worte 16. Februar 2022 Nein ZSPDKSC3V8V5 ZSPDKSC3V8V5 ZSPDKSC3V8V5 100 Urgestein, 50.000 Mora 04.02.22 Nein WT7D3CQEHVBM WT7D3CQEHVBM WT7D3CQEHVBM 100 Urgestein, 5 x Eines Helden Weisheit 04.02.22 Nein AB7VJC9EGDAZ AB7VJC9EGDAZ AB7VJC9EGDAZ 100 Urgestein, 10 x Mystisches Verstärkungserz 04.02.22 Nein VTPU3CQWYCSD VTPU3CQWYCSD VTPU3CQWYCSD 18.000 Mora, 10 x Eines Abenteurers Worte, 10 x Hochwertiges Verstärkungserz 25.01.22 Nein FANRONGCHANGSHENG FANRONGCHANGSHENG FANRONGCHANGSHENG 60 Urgestein, 5 x Eines Abenteurers Worte 05.01.22 Nein 9BPCJCQGHAWZ 9BPCJCQGHAWZ 9BPCJCQGHAWZ 100 Urgestein, 50.000 Mora 26.12.21 Nein 5SPDKV8ZHBFV 5SPDKV8ZHBFV 5SPDKV8ZHBFV 100 Urgestein, 5 x Eines Helden Weisheit 26.12.21 Nein PSNVJURZZSD9 PSNVJURZZSD9 PSNVJURZZSD9 100 Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 26.12.21 Nein SA7V2DRZGAU5 SA7V2DRZGAU5 SA7V2DRZGAU5 60 Urgestein, 4 x Eines Abenteurers Worte 26.11.21 Nein ETNU2DN5NZRR ETNU2DN5NZRR ETNU2DN5NZRR 100 Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 12.11.21 Nein KB6DKDNM7H49 KB6DKDNM7H49 KB6DKDNM7H49 100 Urgestein, 5 x Eines Helden Weisheit 12.11.21 Nein BSNDJC747Z7D BSNDJC747Z7D BSNDJC747Z7D 100 Urgestein, 50.000 Mora 12.11.21 Nein AS7CJDP4NG7H AS7CJDP4NG7H AS7CJDP4NG7H 60 Urgestein, 10.000 Mora 13.10.21 Nein BSPD3ZRXU985 BSPD3ZRXU985 BSPD3ZRXU985 100 Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 03.10.21 Nein LBNDKG8XDTND LBNDKG8XDTND 100 Urgestein, 5x Eines Helden Weisheit 03.10.21 Nein NB6VKHQWVANZ NB6VKHQWVANZ 100 Urgestein, 50.000 Mora 03.10.21 Nein BSNUJGQFUTPM BSNUJGQFUTPM 100 Urgestein, 50.000 Mora 20.08.21 Nein NTPVU7JTJYPD NTPVU7JTJYPD NTPVU7JTJYPD 100 Urgestein, 5x Eines Helden Weisheit 20.08.21 Nein CB7UU6KT2H59 CB7UU6KT2H59 CB7UU6KT2H59 100 Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 20.08.21 Nein DSPVUN2BKH5M DSPVUN2BKH5M DSPVUN2BKH5M 100 Urgestein, 50.000 Mora 09.07.21 Nein LS6T4L9ZZ7TH LS6T4L9ZZ7TH LS6T4L9ZZ7TH 100 Urgestein, 5x Eines Helden Weisheit 09.07.21 Nein GBNA9J5H9Y4H GBNA9J5H9Y4H GBNA9J5H9Y4H 100 Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 09.07.21 Nein AS6BQKLY9GLD AS6BQKLY9GLD AS6BQKLY9GLD 60 Urgestein, 10000 Mora 09.06.21 Nein GS6ACJ775KNV GS6ACJ775KNV GS6ACJ775KNV 10.000 Mora, 10x Eines Abenteurers Worte, 5x Hochwertiges Verstärkungserz, 6x Bufffood 09.06.21 temp GENSHINEPIC GENSHINEPIC GENSHINEPIC 10.000 Mora, 10x Eines Abenteurers Worte, 5x Hochwertiges Verstärkungserz, 6x Bufffood 09.06.21 temp GENSHINGALAXY GENSHINGALAXY GENSHINGALAXY 100 Urgestein, 50.000 Mora 28.05.21 Nein UTNBBGSZ3NQM UTNBBGSZ3NQM UTNBBGSZ3NQM 100 Urgestein, 5x Eines Helden Weisheit 28.05.21 Nein 8A6ABHTH2N9Z 8A6ABHTH2N9Z 8A6ABHTH2N9Z 100 Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 28.05.21 Nein WTNTBYSZJNRD WTNTBYSZJNRD WTNTBYSZJNRD 100 Urgestein, 50.000 Mora 16.04.21 Nein ATPTUJPP53QH ATPTUJPP53QH ATPTUJPP53QH 100 Urgestein, 5 x Eines Helden Weisheit 16.04.21 Nein 4BNSD3675J8D 4BNSD3675J8D 4BNSD3675J8D 100 Urgestein, 10 x Mystisches Verstärkungserz 16.04.21 Nein FS6SU367M279 FS6SU367M279 FS6SU367M279 60 Urgestein 23.03.21 Nein TT7BVJNPL249 TT7BVJNPL249 TT7BVJNPL249 30 Urgestein, 5x Eines Abenteurers Worte 20.03.21 Nein SBNBUK67M37Z SBNBUK67M37Z SBNBUK67M37Z 100 Urgestein, 10x Mystisches Verstärkungserz 06.03.21 Nein KTNSCQWW922M KTNSCQWW922M KTNSCQWW922M 100 Urgestein, 5x Eines Helden Weisheit 06.03.21 Nein ET7ADQFF8KJR ET7ADQFF8KJR ET7ADQFF8KJR 100 Urgestein, 50000 Mora 06.03.21 Nein PSNTC8FEQK4D PSNTC8FEQK4D PSNTC8FEQK4D 30 Urgestein, 6 x Eines Abenteurers Worte 13.01.21 Nein 153yusaenh 153yusaenh 153yusaenh 50 Urgestein 09.01.21 Nein cuupmbjsvd cuupmbjsvd cuupmbjsvd 60 Urgestein, 10.000 Mora 23.12.20 Nein GSIMPTQ125 GSIMPTQ125 GSIMPTQ125 100 Urgestein, 50.000 Mora 11.11.20 Nein eATDgIXLD56 eATDgIXLD56 eATDgIXLD56 100 Urgestein, 5 x Eines Helden Weisheit 11.11.20 Nein G3TQQ6TOQME G3TQQ6TOQME G3TQQ6TOQME 100 Urgestein, 10 x Mystisches Verstärkungserz 11.11.20 Nein 5KVeIbSxDUU 5KVeIbSxDUU 5KVeIbSxDUU 50 Urgestein 20.11.20 Nein GOLNXLAKC58 GOLNXLAKC58 GOLNXLAKC58 60 Urgestein, 10.000 Mora 11.11.20 Nein GENSHIN1111 GENSHIN1111 GENSHIN1111 30 Urgestein, 3 x Eines Helden Weisheit 10.11.20 Ja GENSHINGIFT GENSHINGIFT GENSHINGIFT 160 Urgestein 30.10.20 Nein GenshinZHB30 GenshinZHB30 GenshinZHB30 30 Urgestein 15.10.20 Nein GENSHINMHY0O GENSHINMHY0I GENSHINMHY0M 30 Urgestein, 5 x Eines Abenteurers Worte 06.10.20 Nein Genshin1006U Genshin1006S Genshin1006A 60 Urgestein, 10.000 Mora 28.09.20 Nein GENSHIN0928E GENSHIN0928A GENSHIN0928N

temp = Temporäre Codes die immer mal wieder aktiv sind, aber nicht durchgehend.

Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2022

Genshin Impact Promo Codes einlösen und Gegenstände erhalten

Um einen Genshin Impact Promo Code einzulösen, müsst ihr auf die Website von Entwickler miHoYo gehen. Dort findet ihr in der Menüleiste den Punkt „Redeem Code“. Die entsprechende Seite könnt ihr auch direkt über diesen Link aufrufen.

Damit der Vorgang funktioniert, müsst ihr im Spiel euren Account mit einem miHoYo Account verbinden. Dies ist am PC und in der Mobileversion (iOS und Android) möglich. Ihr müsst zudem Abenteuerstufe 10 erreicht haben. Eure aktuelle Stufe seht ihr im Hauptmenü des Spiels.

Auf der Website müsst ihr euren Server auswählen, den Namen eures Charakters eingeben und zum Schluss den Code eintragen. Habt ihr alle Daten eingegeben, klickt ihr unten auf die Schaltfläche: „Redeem“.

Die Codes sind nur für einen begrenzten Zeitraum gültig. Funktioniert ein Code nicht mehr, ist dieser möglicherweise bereits abgelaufen.

Habt ihr einen Promo Code erfolgreich eingelöst, erhaltet ihr im Spiel eure Gegenstände via Nachricht. Öffnet das Menü und nehmt die erhaltenen Gegenstände aus der Ingame-Post.

Genshin Impact Promo Codes für die PlayStation 4?

Seit Genshin Impact 1.1 können auch PlayStation 4-Spieler Promo Codes einlösen. Dies funktioniert direkt im Spiel. Geht dafür in das Menü und wählt dort unten die Einstellungen (Zahnrad-Symbol) aus. Dort findet ihr an vorletzter Stelle den Reiter Konto. Geht dort auf Gutscheincode und gebt den Code ein. Habt ihr einen noch aktiven Code korrekt in das Feld eingegeben, erhaltet ihr die jeweiligen Belohnungen via Postfach im Spiel.

Die PlayStation 4-Version von Genshin Impact unterstützt die Promo Codes nicht, da euer Account dort nicht über einen miHoYo Account läuft und auch nicht mit einem solchen verbunden werden kann. Es gibt aktuell auch keine alternative Möglichkeit, diese Codes zu verwenden, wenn ihr Genshin Impact auf der PlayStation 4 spielt.

Ob euer PlayStation 4-Account in Zukunft mit einem miHoYo Account verknüpft werden kann ist unklar. Die Entwickler prüfen diese Möglichkeit und schließen nicht aus, hierfür eine Lösung zu finden. Derzeit gibt es jedoch keine.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact; Screenshot von der offiziellen miHoYo Website