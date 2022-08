Guild Wars 2 erscheint zum 10. Jahrestag bei Steam

Am 23. August feiert Guild Wars 2 10. Jahrestag. Ab diesem Tag wird das Spiel zudem bei Steam verfügbar sein. Erstmals erscheint das MMO damit auf einer Drittanbieter-Plattform. Die Server werden dieselben sein, wie die, über die Spielende mit dem NCSOFT-Client aktiv sind.

Auch via Steam wird die Basisversion von Guild Wars 2 kostenlos spielbar sein. Die Add-ons hingegen müssen gekauft werden. Ein zusätzliches Abonnement gibt es nicht. Neben dem möglichen Kaufpreis entstehen also keinen laufenden Abo-Kosten.

Passend zum Steam Release von Guild Wars 2 wird es die Guild Wars 2 Complete Edition geben. Diese kostet 99,97 Euro und bietet die drei Erweiterungen Heart of Thorns, Path of Fire und End of Dragons. Ebenfalls enthalten sind alle fünf Staffeln der Lebendigen Welt.

Am 23. August beginnt auch die Unterstützung von Twitch-Drops. Die erste Twitch-Drop-Belohnungskampagne läuft bis zum 28. August 2022. Schaut ihr bei Twtich Guild Wars 2 Streams, könnt ihr eine Reihe von Belohnungen wie klassische Kleidungssets, Erfahrungsverstärker und das kosmetische Item „Glühende violette Maske“ erhalten.

Quelle: ArenaNet Pressemitteilung vom 16. August 2022

Bildquelle: ArenaNet