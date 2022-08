Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 33 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Belohnungen Serie 11:

2021 BMW M4 Competition Coupe, 80 Punkte (NEU)

1955 Mercedes-Benz 300 SLR , 160 Punkte (NEU)

Belohnungen Sommer:



1955 Porsche 550 Spyder, 20 Punkte (NEU)

Maserati 8CTF, 40 Punkte

Den Weekly Forzathon „Motorsport in der Entstehung“ und tägliche Herausforderungen findet ihr in diesem Guide. – 5 Punkte + 80 #Forzathon Punkte

Horizon-Story – Hergestellt in Mexiko

Vorgaben: 27 Sterne in der neuen Hergestellt in Mexiko Story verdienen.

27 Sterne in der neuen Hergestellt in Mexiko Story verdienen. Tipps: Diese Story ist Bestandteil des Serie 11 Updates und steht auch über Serie 11 hinaus zr Verfügung. Schließt ihr alle Kapitel innerhalb von Serie 11 auf 3 Sterne ab, erhaltet ihr allerdings Punkte für die Festival Spiellisten dieser Serie. Die Belohnung ist auch darüber hinaus verfügbar. Der Meyers Manx in der Forza Edition ist grundsätzlich die Belohnung für den Abschluss aller Kapitel dieser Story mit 3 Sternen und keine saisonale Belohnung.

Meyers Manx Forza Edition Punkte: 12 Serie / 3 je Saison

Kapitel 1 Hergestellt in Mexiko

Ziel für 3 Sterne: 1 Minute 50 Sekunden

Vorgabe: Auf der Strecke zum Ziel eine Geschwindigkeit von 80 mph / 129 km/h halten.

Tipps: Den VUHL werden einige ohne Fahrhilfen nicht mögen, da er nicht unbedingt ruhig im Gelände ist. Ihr werdet in den Kurven ggf. unter das Zieltempo fallen. Dies ist kein Problem, wenn ihr innerhalb des beginnenden Timers wieder auf das nötige Tempo kommt. Die Kurven könnt ihr fast alle schneiden, aufpassen müsst ihr jedoch auf Objekte. Bei einer Kurve steht ein Gebäude, was das Schneiden etwas schwieriger macht. Ihr könnt den letzten Teil die Straßen ignorieren und durch die Natur rasen. Die Bäume sind sehr jung und daher zerstörbar (wenn möglich dennoch meiden, wegen Geschwindigkeitsverlust) und ihr müsst nur hier und dort auf Objekte achten. Weitestgehend habt ihr freie Fahrt und könnt in gerader Linie auf das Ziel zuhalten. Grobe Fehler ggf. per Rückspulfunktion korrigieren. Das Kapitel bietet bei geschickt gewählten Abkürzungen aber auch so einige Sekunden Puffer.

Kapitel 2 Buggy in der Baja

Ziel für 3 Sterne: 4 Minuten

Vorgabe: Zielort erreichen.

Tipps: Ihr müsst von Zielort zu Zielort fahren, wobei ihr den nächsten immer erst dann angezeigt bekommt, wenn ihr den aktuellen erreicht habt. Fahrt dafür nicht die Straßen, sondern nutzt das recht offene Gelände. Auf dem Weg zum 2. Zielort haltet euch leicht auf der rechten Seite, um die Felsformation zu umfahren. Zu den nächsten Zielorten habt ihr weitestgehend freie Fahrt. Ihr müsst auf einige Gebäude achten, die ihr links oder rechts umfahren könnt, wobei links auch einige Felsen zusätzlich zu beachten sind. Beim Feld müsst ihr auf das Bewässerungssystem achten. Auf dem Weg zum letzten Zielort müsst ihr einige Felsen im Blick haben und solltet euch nach einem kurzen Stück Strecke auf der Straße einordnen, da daneben große Felsformationen sind. Ihr solltet hier genug Restzeit haben, um auch den gesamten Teil zum letzten Zielort per Strecke fahren zu können, wenn ihr bis hierhin ordentlich abgekürzt habt.

Kapitel 3 Viva el Vocho (kann übersehen werden, da das Icon unter dem Symbol vom Hotel liegt)

Ziel für 3 Sterne: 2 Minuten 30 Sekunden

Vorgabe: Zum Zielort rasen.

Tipps: Den Schlenker vor der Stadt könnt ihr mit einem Sprung in die Stadt umgehen. In der Stadt beim Tunnel könnt ihr abkürzen, indem ihr nicht die vorgeschlagene Route außen herum nehmt, sondern rechts vorbei am Tunnel fahrt. Direkt dahinter folgt ein u-förmiger Abschnitt, den ihr über die Parallelstraße abkürzen könnt. Ihr könnt beim nächsten Abschnitt entscheiden, ob ihr den vorgeschlagenen Weg durch den Tunnel nehmt oder euch frei durch die Stadt manövriert. Ich habe Variante #2 genommen, wobei der letzte Abschnitt so etwas tricky ist, da es hier einige Straßen gibt und die richtige leicht zu verfehlen ist. Ihr müsst einige Kurven fahren, um so wieder auf Kurs zu kommen. Fahrt diesen Teil also besonders aufmerksam.

Kapitel 4 Ära um Ära

Ziel für 3 Sterne: 50.ooo Punkte

Vorgabe: Zum Zielort fahren und eine Fähigkeitswertung erreichen.

Tipps: Das Kapitel unterteilt sich in zwei Teile und die Punkte werden am Ende addiert. Ihr fahrt erst einen älteren Golf, dann einen wesentlich jüngeren Golf. Ihr könnt mit beiden eine solide Kombo aufbauen, indem ihr die Strecke für Drifts nutzt. Am Anfang sind einige Abschnitte durch den Ort, was die Möglichkeiten beschränkt. Auf dem letzten Abschnitt könnt ihr aber gut die Umgebung einbeziehen. Telefonzellen, Kakteen, Zäune und Stände ergeben solide Fähigkeitskombinationen. Solltet ihr kurz vor dem Ziel mit dem älteren Auto sein und die Kombo, die ihr halte,t ist nicht ausgelaufen, zählen diese Punkte übrigens nicht, sie gehen verloren. Das Spiel wirft euch direkt in das andere Auto. Punktemäßig solltet ihr dennoch genug Luft haben, da ihr am Ende bei Bedarf etwas neben der Strecke punkten könnt. Zeit dafür ist genug.

Kapitel 5 Der zeitlose Typ

Ziel für 3 Sterne: 1 Minute 45 Sekunden

Vorgabe: Rase zum Zielort.



Tipps: Folgt ein Stück der Route und bei etwa 3,6 Kilometer verbleibender Strecke kürzt durch die Umgebung ab. Die Rückspulfunktion kann hilfreich sein, da es einige Bäume gibt. Solltet ihr ein kleines Stück Wasser mitnehmen, ist dies kein Problem, haltet den Kontakt aber so kurz wie möglich. Alternative: Links umfahren. Am Ende sieht es so aus, als würdet ihr euer Ziel verfehlen, da ihr unten seid und das Ziel oben. Dies stellt aber kein Problem dar, es genügt, wenn ihr unten gen Ziel springt. Ihr knallt unsanft gegen die Brücke und damit ist das Kapitel beendet. Dies ist nah genug am Zielort. Es ist übrigens auch möglich, die Zeit für 3 Sterne zu schaffen, wenn ihr der Route folgt. Dies erfordert recht saubere Technik.

Kapitel 6 Der leistungsstarke Typ 7.5

Ziel für 3 Sterne: 1 Minute 45 Sekunden

Vorgabe: Rase zum Zielort.



Tipps: Siehe Kapitel 5!

Kapitel 7 La Vida Lobo Leben

Ziel für 3 Sterne: 1500.ooo Punkte

Vorgabe: Zum Zielort fahren und eine Fähigkeitswertung erreichen.

Tipps: Dieses Kapitel hat mehrere Abschnitte. Folgt zunächst der Route zum Ziel. Das Auto nimmt leicht Schaden, selbst ein sehr banales kleines Objekt zu zerstören treibt die Anzeige hoch. Vorsicht auch auf den letzten Metern, Sprünge können empfindlich die Leiste füllen. Im nächsten Part müsst ihr die 150.000 Punkte holen. Die Umgebung ist durch die Sprungmöglichkeiten und Bäume ideal, da ihr hier schnell den Kombozähler durch Sprünge und Zerstörungen erhöht. Wenn euch dies Schwierigkeiten bereitet, könnt ihr gen Norden fahren und euch zum Strand durchschlagen. Dort gibt es auch einige gute Möglichkeiten zu kombinieren, aber mit weniger Bäumen. Wobei auch dort einige Areale eine recht hohe Objektdichte haben.



Kapitel 8 Muchos Caballos

Ziel für 3 Sterne: 2 Minuten 15 Sekunden

Vorgabe: Zum Zielort fahren und auf der Straße bleiben.

Tipps: Den Mach-E werden einige ohne Fahrhilfen nicht mögen. Verlasst ihr die Straße, startet ein Timer. Bevor der runtergezählt hat, müsst ihr zurück auf der Strecke sein. Allerdings ist der mit 45 Sekunden großzügig. Ihr müsst dies ausnutzen, um Abkürzungen zu nehmen, sonst reicht es nicht für die Zielzeit für 3 Sterne. Eine Möglichkeit dafür bietet der Start. Ihr könnt runter zu den Ruinen springen und durch diese zurück zur Route fahren. Ist euch diese Abkürzung zu tricky, habt ihr deutlich weiter hinten im Rennen eine Option, die ebenfalls eine umfangreiche Abkürzung durch das Gelände ermöglicht. Die 45 Sekunden habt ihr einmalig. Sie füllen sich nicht wieder auf, wenn ihr auf die Straße kommt. Ihr könnt also nicht beide großen Abkürzungen nehmen. Probiert bei Bedarf aus, welche euch eher zusagt. Ich persönlich mag die Variante, am Anfang in die Ruinen zu springen.

Kapitel 9 Carrera Panamericana

Ziel für 3 Sterne: 3 Minuten 45 Sekunden

Vorgabe: Zum Zielort fahren und auf der Straße bleiben.

Tipps: Die Strecke fängt mit recht geraden Abschnitten und überwiegend weiten Kurven an. Ich bin ihr daher bis zur Wüste gefolgt und habe nur dort die letzten Kurven ignoriert. Die umfassen noch einmal einiges an Strecke und sollten daher nicht gefahren werden. Ihr könnt fast unbehindert durch das Gelände fahren. Hier und dort einige Felsen, aber deren Dichte ist nicht sonderlich hoch.