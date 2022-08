Genshin Impact: Ausblick auf kommende Figuren

Genshin Impact 3.0 steht in den Startlöchern und damit auch eine Reihe neuer Figuren. Wie gewohnt stellen die Entwickler aber nicht nur die Neuzugänge nach und nach vor, sondern gewähren auch einen Blick auf künftige Figuren. In einer Reihe von Tweets sind Cyno, Nilou und Candace zu sehen. Vereinzelt tauchten die Figuren bereits an anderer Stelle auf. Nilou ziert zum Beispiel das 3.0 Artwork.

Wann die drei Figuren in Genshin Impact spielbar sein werden, ist offen. Das Line-up für 3.0 ist bereits bekannt, weshalb die nun vorgestellten Figuren frühestens ab Version 3.1 zu erwarten sind.

Cyno

Cyno ist ein sogenannter Matra und hat die Pflicht anderen zu helfen. Sein Element ist Elektro. Das Artwork lässt auf eine Stangenwaffe schließen.

„Als Matra ist es meine Pflicht, den anderen zu helfen und sie so an die Fehler zu ‚erinnern', die sie begangen haben."

Nilou

Nilou ist der Stern des Theaters Zubayr und ihr Element Hydro.

Wenn du Zeit hast, solltest du dir die Aufführung im Theater Zubayr auf keinen Fall entgehen lassen.

Candace

Candace ist die Beschützerin des Aaaru-Dorfs. Ihr Element ist ebenfalls Hydro.

„Diese Candace … ist die wahre und würdige Nachfahrin von König Deshret."

