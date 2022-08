Genshin Impact Collei Figurenvorführung Trailer

Mit Genshin Impact 3.0 kommt auch die neue Region Sumeru und mit ihr eine Reihe neuer Figuren. Eine davon ist Collei. Ihr ist der neue Trailer gewidmet, den ihr wie gewohnt unten anschauen könnt.

Collei ist eine 4-Sterne-Figur mit dem Element Dendro und einem Bogen als Waffe. Sie ist eine Waldhüterin vom Avidya-Wald in Ausbildung und gilt als introvertiert. Gesprochen wird sie in der englischen Version von Christina Costello und in der japanischen Fassung von Ryoko Maekawa. Ist Collei in der Truppe, kann sie fortlaufend Schaden verursachen, während sie inaktiv ist.

Collei wird mit Start von Genshin Impact 3.0 über die beiden Banner „Wachgang im Dickicht“ (Tighnari) und „Abgeschiedener Adel“ (Zhongli) erhältlich sein. Die beiden Figurenbanner sind ab Start von Version 3.0 bis zum 09. September 2022 17:59 Uhr verfügbar.

Quelle: HoYoverse 1, 2, 3, 4; abgerufen am 22. August 2022

Bildquelle: miHoYo