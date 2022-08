Haunted Chocolatier Screenshot und ein Auszug aus dem OST

ConcernedApe hat bei Twitter einen weiteren Screenshot von Haunted Chocolatier geteilt. Das Bild zeigt eine Biene, bei der es sich scheinbar um einen Bossgegner handelt. Unter dem Tweet ist ein weiterer angehangen, der zu einem YouTube-Video führt. Dieses nutzt ebenfalls den Screenshot und spielt einen Teil des OSTs ab. Benannt ist das Stück „Bee Boss“. Spielszenen enthält das Video nicht.

Haunted Chocolatier wird von Eric Barone entwickelt, der auch als ConcernedApe bekannt ist. Bekanntheit erlangte er mit Stardew Valley. In Haunted Chocolatier werdet ihr in die Rolle eines Chocolatières schlüpfen, der in einem Spukschloss lebt. Ihr sammelt seltene Zutaten, verarbeitet sie zu Schokolade und verkauft eure Erzeugnisse in einem Schokoladen Shop.

Bildquelle. Concerned Ape