Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom erscheint Anfang November

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum Spiel Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom veröffentlicht. Zudem wurde der Erscheinungstermin bekannt gegeben. Das Spiel wird am 02. November 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Steam veröffentlicht.

Informationen gibt es auch bezüglich Vorbestellerboni und Editionen von Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. Für die Vorbestellung der Steam-Version gibt es ein Sommer-Kleidung-Set. Angekündigt sind zudem die folgenden Editionen.

Special Edition (Nintendo Switch und PlayStation 5 exklusiv)

Basisspiel

Season Pass

Bonus für Kauf der Deluxe Edition: Saat-Set: Saisonale Gemüsesamen

Deluxe Edition (Steam exklusiv)

Basisspiel

Season Pass

Digitaler Soundtrack

Bonus für Kauf der Deluxe Edition: Saat-Set: Saisonale Gemüsesamen

Season Pass

Kostüm- und Möbel-Set 1: Wird voraussichtlich Kostüme für 5 Charaktere, 8 Möbelstücke und ein neues Mini-Szenario enthalten

Kostüm- und Möbel-Set 2: Wird voraussichtlich Kostüme für 5 Charaktere, 8 Möbelstücke und ein neues Mini-Szenario enthalten

Kostüm- und Möbel-Set 3: Wird voraussichtlich Kostüme für 5 Charaktere, 8 Möbelstücke und ein neues Mini-Szenario enthalten

Bonus für Kauf des Season Pass: Saat-Set: Premium

Der digitale Soundtrack wird auch getrennt vom Spiel als eigenständiger Inhalt angeboten werden. Er umfasst mehr als 80 Musiktitel aus den Spielen Doraemon Story of Seasons und Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom.

Quelle: Bandai Namco Europe Pressemitteilung vom 23. August 2022

Bildquelle: Bandai Namco Europe