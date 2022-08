Mount & Blade II: Bannerlord verlässt im Oktober Early Access und erscheint für Konsolen

Das Action-Rollenspiel Mount & Blade II: Bannerlord verlässt am 25. Oktober 2022 den Early Access-Status. An diesem Tag wird das Spiel zudem für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Vorbestellt werden kann es ab heute 16:00 Uhr. Mit dem Ende von Early Access endet nicht der Weg des Spiels. Auch darüber hinaus sind Updates geplant.

Solltet ihr die gamescom besuchen, habt ihr die Möglichkeit, dort die Konsolenversion von Mount & Blade II: Bannerlord schon vor Veröffentlichung zu erleben. Zu finden ist das Spiel in der Public Area in Halle 9, Stand 22.

Quelle: TaleWorlds Entertainment Pressemitteilung vom 23. August 2022

Bildquelle: TaleWorlds Entertainment