Kalypso Media hat das Spiel Tortuga – A Pirate’s Tale angekündigt. Entwickelt wird es vom Kalypso internen Entwicklerstudio Gaming Minds Studios. Die Veröffentlichung ist für das erste Quartal 2023 geplant. Erscheinen soll das Strategiespiel für PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S. Die PC-Version wird für 12 Monate exklusiv über den Epic Games Store verfügbar sein.

In Tortuga – A Pirate’s Tale verschlägt es euch in die Karibik. Den Wind in den Segeln begebt ihr euch auf die Suche nach Gold und Ruhm. Zur Auswahl stehen dabei 18 Schiffstypen, die sich von euch anpassen lassen. Im Spielverlauf trefft ihr auf historische Piratenkapitäne. Schlachten finden rundenbasiert statt. Mit dem erbeuteten Reichtum könnt ihr eure Flotte aufrüsten und eure Crew bei Laune halten.

Quelle: Kalypso Media Pressemitteilung vom 23. August 2022

Bildquelle: Kalypso Media