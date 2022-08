Genshin Impact 3.0 ist da, gamescom Trailer

Genshin Impact 3.0 ist da und passend dazu stehen auch die Erläuterungen zur Aktualisierung zur Verfügung. Mit Version 3.0 wird das Spiel um die neue Region Sumeru erweitert. Mit dieser gibt es auch erstmals spielbare Figuren mit dem Element Dendro.

Anlässlich der gamescom 2022 wurde zudem ein Trailer veröffentlicht. Dieser ist der neuen Region Sumeru gewidmet. Das Video zeigt Gameplay aus der neuen Region.

Genshin Impact 3.0 Erläuterungen zur Aktualisierung

1. Neues Gebiet: Sumeru

2. Neue Figuren: Tighnari, Collei und Dori

3. Neue Sphären: Sphäre der Kriegskunst „Turm des Stolzes“, Sphäre des Verständnisses „Turm der Bewusstseinsschwäche“, Sphäre des Segens „Turm der einsamen Erleuchtung“ und andere neue Sphären

4. Neue Ausrüstung: „Bogen – Pfad des Jägers“, „Bogen – Schwertfischer“ und neue zu schmiedende Waffen

5. Elementarreaktionen: Wildwuchs und Sprießen wurden hinzugefügt.

6. Neue Aktion: „Schnitzen der Kindlichkeit“

7. Neue Handlung: Archontenauftrag Kapitel III – 1. Akt und 2. Akt, Legendenauftrag von Tighnari

8. Neue Gegner: „gefiederte Pilzbestie“, „Fluxblitzbaum“ usw.

Im Haupttext können Reisende weitere detaillierte Informationen nachlesen.

Am Ende dieser Erläuterungen stellen wir den Reisenden die angepassten und optimierten Inhalte in Version 3.0 sowie die behobenen Probleme vor.

– Entschädigung –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Urgestein ×300 (Für jede Stunde, die die Server zur Wartung angehalten werden, gibt es Urgestein ×60.)

Entschädigung zur Problembehebung: Urgestein ×300 (Details zur Entschädigung findest du in der entsprechenden Nachricht.)

– Empfänger –

Entschädigung für Serverpause während der Aktualisierung: Alle Reisenden, die vor 2022/08/24 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Die Entschädigung muss vor dem Ende von Version 3.0 eingesammelt werden.

Entschädigung zur Problembehebung: Alle Reisenden, die vor 2022/08/24 06:00 (UTC+8) Uhr Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Diese Nachricht musst du bis 2022/08/27 06:00 (UTC+8) Uhr online im Spiel entgegennehmen.

Innerhalb von 5 Stunden nach Wartungsende erhalten alle Reisenden die Entschädigung per Nachricht im Spiel. Diese Nachricht ist 30 Tage lang gültig und verfällt danach mitsamt Anhang.

– Aktualisierungszeit –

Ab 2022/08/24 06:00 (UTC+8) Uhr ungefähr 5 Stunden.

– Aktualisierung des Clients –

PC: Schließe das laufende Spiel und öffne den Launcher erneut. Klicke nun auf Aktualisieren.

iOS: Öffne den App Store und tippe auf Aktualisieren.

Android: Öffne das Spiel und folge den Anweisungen des Pop-ups zur Aktualisierung.

PS4™ und PS5™: Öffne die Systemeinstellungen und wähle Genshin Impact aus. Drücke die OPTIONS-Taste auf dem Gamepad und wähle Auf Update überprüfen.

Wenn du bei der Installation auf Probleme stößt, kannst du unseren Kundendienst kontaktieren. Wir werden uns um dein Problem kümmern.

– Aktualisierte Inhalte –

I. Neue Region

Neue Region „Sumeru“ verfügbar

◇ Neue Region: In Version 3.0 werden in Sumeru die Gebiete „Avidya-Wald“, „Lokapala-Wald“, „Ardravi-Tal“, „Ashavan-Reich“, „Vissudha-Feld“ und „Vanarana“ verfügbar sein.

▌ Neues System in der Region Sumeru

„Baum der Träume von Vanarana“

Eine mystische Pflanze, die tief im Herzen des Waldes wächst und ein Bewusstsein zu besitzen scheint. Wenn sie durch von Abenteurern gesammelte „Dendro-Siegel“ genährt wird, kann sie die Schätze des Waldes hervorbringen.

Bedingungen zum Freischalten des Systems „Baum der Träume von Vanarana“:

• Abschließen des Weltauftrags „Traum und Baum“

Ansehen in Sumeru

◇ Bedingungen zum Freischalten des Ansehens in Sumeru:

• Abschließen des Archontenauftrags Kapitel III – 2. Akt „Des Morgens tausend Rosen erwachen – Epilog“

Sprich mit bestimmten NPCs in Sumeru, um Aufträge anzunehmen, die dein Ansehen steigern können. Je höher deine Ansehensstufe ist, desto mehr verschiedene Belohnungen kannst du freischalten!

Neue Inhalte wie Erkundungsentsendungen und tägliche Missionen in Sumeru wurden hinzugefügt.

◇ Bedingungen zum Freischalten der täglichen Missionen in Sumeru:

• Abschließen des Archontenauftrags Kapitel III – 2. Akt „Des Morgens tausend Rosen erwachen – Epilog“

• Abschließen des Weltauftrags „Beim Abenteuer muss man mutig sein“

Nach dem Abschließen des Archontenauftrags Kapitel III – 2. Akt „Des Morgens tausend Rosen erwachen – Epilog“ wird der Weltauftrag „Beim Abenteuer muss man mutig sein“ ab 4:00 Uhr (Serverzeit) freigeschaltet.

Außerdem gibt es in Sumeru neue Angelpunkte und „strahlende Drehkristalle“.

II. Neue Figuren

„Wanderer im Grünen – Tighnari (Dendro)“ (5 Sterne)

◇ Göttliches Auge: Dendro

◇ Waffe: Bogen

◇ Ein junger Gelehrter, der sich in der Botanik gut auskennt. Derzeit arbeitet er als Waldhütermeister im Avidya-Wald. Er ist aufrichtig, warmherzig und gut darin, ungeschickte Schüler zu unterrichten.

◆ Tighnari kann einen gezielten Schuss mit zweistufiger Aufladung abgeben, woraufhin er einen Blütenpfeil schießt, der Dendro-Schaden verursacht und nach dem Treffer 4 Khanda-Blütenpfeile erzeugt, die die Gegner in der Nähe verfolgen und weiteren Dendro-Schaden verursachen.

◆ Elementarfähigkeit „Vijnana-Phala-Mine“

◆ Schleudert das Vijnana-Donnerherz nach vorn, verursacht Dendro-Flächenschaden und erzeugt ein Vijnana-Khanda-Feld, das geheimnisvolle Illusionen schafft, die Gegner darin fortlaufend verspotten und ihre Angriffe auf sich ziehen. Außerdem erhält Tighnari den Effekt „Vijnana-Durchbruch“, der die Aufladedauer seines Blütenpfeils verkürzt. Dieser Effekt erlischt am Ende seiner Wirkungsdauer oder, nachdem Tighnari 3 Blütenpfeile abgeschossen hat.

◆ Spezialfähigkeit „Des Erschaffers Schlingstängel-Pfeil“

◆ Schießt 6 Schlingstängel-Pfeile, die Gegner verfolgen und Dendro-Schaden verursachen. Erzeugt nach dem Treffen sekundäre Schlingstängel-Pfeile, die Gegner in der Nähe verfolgen und beim Treffen Dendro-Schaden verursachen.

◆ Die 5-Sterne-Figur „Wanderer im Grünen – Tighnari (Dendro)“ wird im Standardgebet „Wanderlust“ der nächsten Version verfügbar sein.

„Taufrisches Keimblatt – Collei (Dendro)“ (4 Sterne)

◇ Göttliches Auge: Dendro

◇ Waffe: Bogen

Eine auszubildende Waldhüterin vom Avidya-Wald. Hinter ihren leidenschaftlichen Worten und Taten verbirgt sich eine eher introvertierte Persönlichkeit.

◆ Elementarfähigkeit „Der Kämpferin Laub“

◆ Wirft das fliegende Laubrad aus, das jedem getroffenen Ziel 1-mal Dendro-Schaden zufügt. Das Rad kehrt nach einer gewissen Zeit zurück und verursacht erneut Dendro-Schaden.

◆ Spezialfähigkeit „Geheimer Katzenschatz“

◆ Wirft eine Cuilein-Anbar-Puppe, die bei ihrer Explosion Dendro-Flächenschaden verursacht und ein Cuilein-Anbar-Feld erzeugt. Cuilein-Anbar springt immer wieder auf diesem Feld herum und verursacht Dendro-Flächenschaden.

„Schatz im Schlummerland – Dori (Elektro)“ (4 Sterne)

◇ Göttliches Auge: Elektro

◇ Waffe: Zweihänder

◇ Eine geheimnisvolle Händlerin in Sumeru, die eine Vorliebe für glitzernde Mora hat.

◆ Elementarfähigkeit „Lampe des Dschinns – Sorgenbefreiende Kanone“

◆ Die Lampe feuert eine sorgenbefreiende Kanone auf Gegner ab und verursacht Elektro-Schaden. Trifft die sorgenbefreiende Kanone, erzeugt sie 2 Kundendienst-Kanonen, die die Gegner automatisch verfolgen und Elektro-Schaden verursachen.

◆ Spezialfähigkeit „Zuneigung von Alcazarzaray“

◆ Beschwört den Flaschengeist herauf. Der Flaschengeist verbindet sich mit der Figur in der Nähe, stellt dieser Figur fortlaufend LP auf Basis von Doris max. LP und Elementarenergie wieder her. Berührt das Verbindungsstück zwischen dem Flaschengeist und der Figur die Gegner, fügt es diesen alle 0,4 s 1-mal Elektro-Schaden zu. Gleichzeitig kann immer nur höchstens 1 Flaschengeist existieren.

„Reisender (Dendro)“ (5 Sterne)

◇ Interagiere mit der Statue der Sieben – Dendro, um die Dendro-Kraft zu meistern und eine neue Elementarfähigkeit sowie Spezialfähigkeit zu erlernen.

◆ Elementarfähigkeit „Grasklinge“

◆ Verursacht vor sich Dendro-Schaden.

◆ Spezialfähigkeit „Florale Wandlung“

◆ Konzentriert die Kraft der Pflanzen und erschafft einen Lampenlotos. Der Lampenlotos greift fortlaufend die Gegner in seinem Wirkungsbereich an und verursacht Dendro-Schaden. In Kontakt mit Hydro-, Elektro- und Pyro-Kraft kommen jeweils entsprechende Wandlungen zustande.

III. Neue Sphären

Sphäre der Kriegskunst „Turm des Stolzes“

◇ Es heißt, im Sandmeer habe es einst drei Könige gegeben. Einer davon war bis zuletzt schön und weise. Am Ende gingen sie auseinander, um in ihren Herzen das Paradies zu suchen. Was hier „Turm“ genannt wird, war in Wahrheit die einstweilige Residenz eines dieser Könige, als sie das Paradies auf Erden schufen. In noch früheren Zeiten scheint es ein kleiner Schrein gewesen zu sein, in dem man sich vor Wind und Sand schützte.

◇ Bedingungen zum Freischalten:

• Abenteuerstufe 22

• Abschließen des Archontenauftrags Prolog – 2. Akt „Für ein Morgen ohne Tränen“

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Material zum Aufstieg von Waffen erhalten.

Sphäre des Verständnisses „Turm der Bewusstseinsschwäche“

◇ In grauer Vorzeit haben Menschen überall auf der Welt in den Himmel ragende Türme errichtet. Auch wenn die Herzen der Menschen stets nach unten fließen, so streben ihre Seelen in luftige Höhen. Jeder hohe Turm fällt letzten Endes oder stürzt unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammen. Aus einem noch größeren Maßstab betrachtet, ist es aber so, dass Himmel und Erde eins sind und keine Richtung sich wirklich unterscheidet.

◇ Bedingungen zum Freischalten:

• Abenteuerstufe 22

• Oder Abschließen des Archontenauftrags Kapitel I – 1. Akt „Vom Land inmitten von Monolithen“

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Material zur Verbesserung von Talenten erhalten.

Sphäre des Segens „Turm der einsamen Erleuchtung“

◇ In alter Zeit war dies ein schöner und prächtiger Platz, der gemacht zu sein schien, um die Kinder der Menschheit zu segnen. Als dann der lange Pfeil herniederfuhr, stieg die flache Erde als Berge und Hügel hinauf und begrub die alte Hauptstadt unter ihren Hügeln.

◇ Bedingungen zum Freischalten:

• Abenteuerstufe 22

• Oder Abschließen des Archontenauftrags Prolog – 3. Akt „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Artefakte wie „Erinnerungen des tiefen Waldes“ und „Vergoldeter Traum“ erhalten.

Sphäre „Des Schirms Schatten“

◇ In der Sprache der Dichter gibt es keinen Unterschied zwischen Sporen und Bäumen, sie sind direkt miteinander verwoben. Die Pilze des ganzen Universums träumen gemeinsam einen einzigen Traum. Am Ende des Traums ersetzen die Sporen die Formen von allem und alles kehrt zum Ursprung zurück, alles wird wieder eins, es gibt keine Grenzen mehr.Aber die Pilze haben sich zu denkenden Wesen entwickelt, zu Lebewesen mit eigener Handlungsfähigkeit, was in jenen Urzeiten nicht passierte. Wie auch immer, dieser Ort wurde aus irgendeinem Grund zu einem Nährboden für die Pilzbestien.

◇ Bedingungen zum Freischalten: Abenteuerstufe 20 und Erfüllung bestimmter Bedingungen.

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Belohnungen wie Urgestein und Dendro-Siegel erhalten.

Sphäre „Fragment der Kinderträume“

◇ Dies war einst das Paradies der Kinder des Waldes, entstanden nach den Erzählungen der anderen Kinder. In ihrer Erinnerung war der Wald ein unvergleichlich groß, ganz wie die Welt. Und der Wald war auch unvergleichlich tief, ganz wie das Schicksal. Auch wenn die Dimensionen der Welt und die Tiefe des Schicksals letztlich enttäuschten, verbleibt diese Fantasie noch immer in der Tiefe der Baumschule.

◇ Bedingungen zum Freischalten: Abenteuerstufe 24 und Erfüllung bestimmter Bedingungen.

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Belohnungen wie Urgestein und Dendro-Siegel erhalten.

Sphäre „Tal des dunklen Stroms“

◇ Der Sage nach hatte der Mond einst ein Gesicht. Unter dem grimmigen Gesicht des Mondes, wie ein weißer Bogen, hat das Labyrinth des Waldes verlorene Menschen in jadegrüne und bernsteinfarbene Träume gebracht. Das Labyrinth des Waldes gibt es schon seit hunderten Jahren nicht mehr, aber auch hunderttausende Jahre sind im Garten der Träume wohl wie ein einziger Tag.

◇ Bedingungen zum Freischalten: Abenteuerstufe 28 und Erfüllung bestimmter Bedingungen.

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Belohnungen wie Urgestein und Dendro-Siegel erhalten.

Sphäre „Koordinaten von Sonne und Regen“

◇ Der Legende nach rief die Göttin, die die Macht über die Pflanzen hatte, in der Wüste einen Geist, der den Regen heraufbeschwören konnte, dessen Name „Varuna“ oder „Wasser und Himmel“ bedeutete. In den Legenden heißt es weiter, dass der nun verstorbene Waldkönig Hecken und Bäche nutzte und die Kinder des Granatapfels nutzten Träume und Fantasie, um zusammen einen Palast zu schaffen, so tief und so verzweigt, wie die Wurzeln der Bäume, um damit das Geheimnis von Sonne und Regen zu bewahren.

◇ Bedingungen zum Freischalten: Abenteuerstufe 32 und Erfüllung bestimmter Bedingungen.

◆ Bei der Herausforderung dieser Sphäre kannst du Belohnungen wie Urgestein und Dendro-Siegel erhalten.

IV. Neue Ausrüstung

1. Neue Waffen

„Bogen – Pfad des Jägers“ (5 Sterne)

Erhöht den Schaden aller Elemente um 12 %. Erhält nach Treffern mit heftigen Schlägen den Effekt „Unermüdliche Jagd“: Erhöht den Schaden heftiger Schläge um 160 % der Elementarkunde. Dieser Effekt verschwindet nach 10 s oder 12 heftigen Schlägen. 12 s Abklingzeit.

◆ Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalten der limitierten 5-Sterne-Waffe „Bogen – Pfad des Jägers“ steigt beim Aktionsgebet „Göttliches Werk“ stark an!

„Bogen – Schwertfischer“ (4 Sterne)

Löst beim Anwenden der Elementarfähigkeit den Effekt „Drift“ aus, bei dem die Figur, wenn sie einen Gegner trifft, Flächenschaden in Höhe von 80 % des ANG verursacht. Dieser Effekt wird nach 15 s oder 3-maligem Verursachen des Flächenschadens entfernt. 2 s Abklingzeit für das Verursachen solch eines Flächenschadens, 12 s Abklingzeit für den Effekt „Drift“.

◆ Den „Bogen – Schwertfischer“ sowie das Material zum Verfeinern der Waffe kannst du beim Angelverein in Sumeru erhalten.

▌ Zu schmiedende Waffen

„Einhänder – Stammklinge“ (4 Sterne)

Erzeugt nach dem Auslösen der Reaktionen wie „in Flammen“, „Urwuchs“, „Wildwuchs“, „Suprawuchs“, „Rankenwuchs“ „Sprießen“, „Supraspross“ oder „Flammenspross“ in der Umgebung der Figur ein „Vijnana-Blatt, das höchstens 10 s lang bestehen bleibt. Erhöht 12 s lang die Elementarkunde der Figur, die das Blatt sammelt, um 60 Punkte. Auf diese Weise kann nur alle 20 s nur ein Vijnana-Blatt erzeugt werden. Der Effekt von Vijnana-Blatt ist nicht stapelbar.

„Zweihänder – Waldkönigsschwert“ (4 Sterne)

Erzeugt nach dem Auslösen der Reaktionen wie „in Flammen“, „Urwuchs“, „Wildwuchs“, „Suprawuchs“, „Rankenwuchs“ „Sprießen“, „Supraspross“ oder „Flammenspross“ in der Umgebung der Figur ein Vijnana-Blatt, das höchstens 10 s lang bestehen bleibt. Erhöht 12 s lang die Elementarkunde der Figur, die das Blatt sammelt, um 60 Punkte. Auf diese Weise kann nur alle 20 s ein Vijnana-Blatt erzeugt werden. Der Effekt von Vijnana-Blatt ist nicht stapelbar.

„Lanze – Monddurchbohrer“ (4 Sterne)

Erzeugt nach dem Auslösen der Reaktionen wie „in Flammen“, „Urwuchs“, „Wildwuchs“, „Suprawuchs“, „Rankenwuchs“ „Sprießen“, „Supraspross“ oder „Flammenspross“ in der Umgebung der Figur ein Reinkarnations-Blatt, das höchstens 10 s lang bestehen bleibt. Erhöht 12 s lang den Angriff der Figur, die das Blatt sammelt, um 16 %. Auf diese Weise kann nur alle 20 s ein Reinkarnations-Blatt erzeugt werden.

„Katalysator – Vollmondfrucht“ (4 Sterne)

Erhält nach dem Auslösen einer Elementarreaktion den Effekt „Mondphase“: Erhöht die Elementarkunde um 24 Punkte und verringert den ANG um 5 %. Alle 0,3 s kann nur eine Stapelung dieses Effekts erhalten werden, 5-fach stapelbar. Wenn innerhalb von 6 s keine Elementarreaktion ausgelöst wird, wird eine Stapelung entfernt. Dieser Effekt tritt auch in Kraft, wenn sich die Figur inaktiv in der Truppe befindet.

„Bogen – Gefolgsfrau des Königs“ (4 Sterne)

Erhält beim Anwenden der Elementarfähigkeit oder Spezialfähigkeit den Effekt „Waldlehre“, der 12 s lang die Elementarkunde um 60 Punkte erhöht. Dieser Effekt wird beim Auswechseln der Figur entfernt. Wenn die Dauer des Effekts endet oder der Effekt entfernt wird, wird 1 Gegner in der Nähe Schaden in Höhe von 100 % des ANG zugefügt. 20 s Abklingzeit.

◆ Erkunde Sumeru und schließe bestimmte Weltaufträge ab, um Objekte zu erhalten und diese beim NPC in „Vanarana“ gegen einen Schmiedeplan einzutauschen.

2. Neue Artefakte

„Erinnerungen des tiefen Waldes“ (4 bis 5 Sterne)

◇ Set mit 2 Teilen: Erhöht Dendro-SCH-Bonus.

◇ Set mit 4 Teilen: Verringert nach Treffern mit der Elementarfähigkeit oder Spezialfähigkeit den Dendro-WDS des Ziels 8 s lang. Dieser Effekt kann auch ausgelöst werden, wenn die damit ausgerüstete Figur inaktiv in der Truppe ist.

„Vergoldeter Traum“ (4 bis 5 Sterne)

◇ Set mit 2 Teilen: Erhöht Elementarkunde.

◇ Set mit 4 Teilen: Verleiht der damit ausgerüsteten Figur eine Zeit lang nach Auslösen einer Elementarreaktion entsprechend den Elementartypen anderer Figuren in der Truppe unterschiedliche Boni: Die Anwesenheit von je 1 Figur des gleichen Elementartyps erhöht den ANG. Die Anwesenheit von je 1 Figur unterschiedlichen Elementartyps erhöht die Elementarkunde. Für jeden dieser Boni werden bis zu 3 Figuren mit gleichem oder unterschiedlichem Elementartyp gewertet. Diese Effekte treten auch in Kraft, wenn die damit ausgerüstete Figur inaktiv in der Truppe ist.

V. Elementarreaktionen

1. Wildwuchs

Ist ein Lebewesen von Elektro-Kraft und Dendro-Kraft betroffen, tritt die Reaktion „Urwuchs“ ein, die das Lebewesen in den Zustand „Urwuchs“ versetzt.

Wird ein Lebewesen im Zustand „Urwuchs“ von Angriffen mit Elektro-Kraft oder Dendro-Kraft getroffen, wird jeweils die Reaktion „Suprawuchs“ oder „Rankenwuchs“ ausgelöst und der Schaden erhöht.

2. Sprießen

Ist ein Lebewesen von Hydro-Kraft und Dendro-Kraft betroffen, tritt die Reaktion „Sprießen“ ein, wobei ein Dendro-Kern entsteht.

Gleichzeitig kann es nur eine bestimmte Anzahl von Dendro-Kernen geben. Wenn ein neuer nach Erreichen des Limits entsteht oder die Dauer der Dendro-Kerne endet, explodieren die Kerne und verursachen dabei Dendro-Flächenschaden.

Kommen Dendro-Kerne mit Pyro-Kraft in Kontakt, lösen sie „Flammenspross“ aus, was noch intensiveren Dendro-Flächenschaden verursacht. Treffen „Dendro-Kerne“ auf Elektro-Kraft, wird Reaktion „Supraspross“ ausgelöst, die Dendro-Kerne in wuchernde Geschosse verwandelt, die automatisch ihre Ziele suchen.

VI. Neue Aktionen

Aktion „Schnitzen der Kindlichkeit“: Nimm teil und lade „Taufrisches Keimblatt – Collei (Dendro)“ ein.

Schließ während des Aktionszeitraums den Auftrag „Verschmähte Holzfigur“ ab, um die Figur „Taufrisches Keimblatt – Collei (Dendro)“ einzuladen. Hilf den Handwerkern von Acara-Skulpturen dabei, Helfer und Inspiration für die Entwicklung des neuen Spielzeugs zu finden, um Belohnungen wie Urgestein, Krone der Weisheit, Material zur Verbesserung von Figuren, Material zur Verbesserung von Talenten, limitierte Dekoration zu erhalten.

▌ Aktionszeitraum

VII. Neue Handlung

1. Neue Archontenaufträge

Archontenauftrag Kapitel III – 1. Akt „Durch dichten Rauch und dunklen Wald“

◆ Bedingungen zum Freischalten des Auftrages

• Abenteuerstufe 35

• Abschließen des Archontenauftrags Kapitel II – 4. Akt „Im Abgrund widerhallendes Requiem“

Archontenauftrag Kapitel III – 2. Akt „Des Morgens tausend Rosen erwachen“

◆ Bedingungen zum Freischalten des Auftrages

• Abenteuerstufe 35

• Abschließen des Archontenauftrags Kapitel III – 1. Akt „Durch dichten Rauch und dunklen Wald“

◇ Nach der Aktualisierung auf Version 3.0 wird der Archontenauftrag Kapitel III – 1. Akt „Durch dichten Rauch und dunklen Wald“ und Archontenauftrag Kapitel III – 2. Akt „Des Morgens tausend Rosen erwachen“ dauerhaft verfügbar sein.

2. Neue Legendenaufträge

Legendenauftrag von Tighnari: Vulpes Zerda – 1. Akt „Fragen ohne Antworten“

Nach Aktualisierung auf Version 3.0 dauerhaft verfügbar

◆ Bedingungen zum Freischalten des Auftrages

• Abenteuerstufe 40

• Abschließen des Archontenauftrags Kapitel III – 2. Akt „Des Morgens tausend Rosen erwachen – Epilog“

3. Neue Weltaufträge

◆ Neue Weltaufträge: „Die vielseitigen Feinschmecker: Verpflichtet“, „Preis“, „Beim Abenteuer muss man mutig sein“, „Garcias Lobgesang – Geschenk der Kompatibilität“, „Der lange Pfad der Lehre“, „Solange die Träume noch nicht verschwinden“, „Wundersame Funktion des Hakens“, „Auch Tiere machen Fehler“, „Schatz des Wissens – Neuer Plan“, Auftragsreihe „Aranyaka“, Auftragsreihe „Vimana-Agama“, Auftragsreihe „Varuna-Gatha“, Auftragsreihe „Agnihotra-Sutra“, Auftragsreihe „Eingetaucht in einen unwirklichen Traum“, „Wer täuscht, wird getäuscht“, „Eine kurze Begegnung mit einem seltenen Vogel“, „Wo sind die aggressiven Tiere?“ usw.

VIII. Neue Gegner

„Gefiederte Pilzbestie“

◇ Der tief im Wald im Kreise seiner Art lebende König der Pilzbestien.

Wenn gefiederte Pilzbestien Elektro-Angriffe erlitten hat und von der Reaktion „Wildwuchs“ betroffen sind, sammeln sie Ladungen, bis sie in den aktivierten Modus eintreten, wodurch sie stärkere Angriffe ausführen, bis sie erschöpft sind.

Befindet sich im „Vissudha-Feld“

„Fluxblitzbaum“

◇ Monster, das durch die riesigen Ranken, die den Hochspannungsstrom im Fluss der Elemente absorbieren, hervorgebracht wurde.

Sein Elektro-Organ kann „Postiv-Staubblätter“ oder „Negativ-Staubblätter“ erzeugen. Existieren beide Postiv- und Negativ-Staubblätter zeitgleich, ziehen sie einander an und verursachen beim Zusammenstoß eine heftige elektrische Explosion.

Befindet sich im „Lokapala-Wald“

„schwebende Dendro-Pilzbestie“, „wirbelnde Elektro-Pilzbestie“, „wirbelnde Kryo-Pilzbestie“, „dehnbare Pyro-Pilzbestie“, „dehnbare Anemo-Pilzbestie“, „dehnbare Geo-Pilzbestie“, „laufender Hydro-Pilz“, „geflügelter Dendro-Pilz“, „geflügelter Kryo-Pilz“

◇ Ein Monster mit sehr geringer Intelligenz, das sich aus Sporen entwickelt hat.

Wenn es zum ersten Mal einen Elektro- oder Pyro-Angriff erleidet, geht es in den aktivierten oder den verdorrten Modus über, je nach dem Elementartyp des Angriffs. Wenn man es besiegt, nachdem es seinen Modus geändert hat, erhält man wahrscheinlich Beute, die anders als üblich ist.

„Goldbrigade – Axtstürmerin“, „Goldbrigade – Armbrustschütze“, „Goldbrigade – Hellebardist“, „Goldbrigade – Formationsbrecher“, „Goldbrigade – Schwerttänzer“, „Goldbrigade – Wüstenwasser“, „Goldbrigade – Sonnenfrost“, „Goldbrigade – Tagesdonner“

◇ Eine Gruppe lose organisierter Söldner aus goldenen Wüsten, die viele verschiedene Waffen verwenden.

Die Elite unter den Söldnern, „Goldbrigade – Wüstenwasser“, „Goldbrigade – Sonnenfrost“ und „Goldbrigade – Tagesdonner“, lässt im Kampf den bösen Geist, der in ihren Waffen versiegelt ist, frei und tritt in einen dämonischen Zustand ein, in dem ihre Kampffertigkeit beträchtlich verbessert wird. Endet dieser dämonische Zustand, werden sie eine gewisse Zeit lang geschwächt sein.

„Ruinendrache – Erdwächter“, „Ruinendrache – Himmelswächter“

◇ Den Legenden zufolge handelt es sich bei diesen Kriegsmaschinen um Überbleibsel eines längst untergegangenen Königreiches, welche „Drachenechsen“ nachempfunden sind.

Während des Kampfes setzen sie periodisch einen gefährlichen Energiestrom frei. Dabei erhöhen sie je nach Elementartyp des zuvor erlittenen Schadens ihren Widerstand gegen das entsprechende Element. Greift man die Kerne zum richtigen Zeitpunkt an, kann man sie vielleicht lahmlegen …

Außerdem wird „Dendro-Gespenst“ hinzugefügt.

IX. Weitere neue Inhalte

1. Neue Rezepte:

○ „Lambads Taverne“ in Sumeru: „Minzbohnensuppe“, „Lambad-Fischröllchen“, „Schawarma-Rolle“

○ NPC „Jahangir“ aus Sumeru: „Panipuri“, „Currygarnelen“

○ Beim Abschließen des Weltauftrags „Eingetaucht in einen unwirklichen Traum“ zu erhalten: „Selva-Salat“, „Masala-Käsebällchen“, „gemischte Pilzplatte“.

○ Beim Abschließen des Weltauftrags „vielseitige Feinschmecker“ zu erhalten: „Fisch in Milchsoße“, „Kartoffelboot“, „Tandoori-Brathähnchen“.

○ Beim Abschließen des Archontenauftrags „Die schweigende Wissenssuchende“ zu erhalten: „Taschenfladen“.

○ Durch Ansehen in Sumeru zu erhalten: „Butterhühnchen“, „Tahchin“ und „Biryani“.

○ Durch Aktionsnachricht zu erhalten: „Dämmerfrucht-Beerentee“, „kross gebratener Milchpilzturm“, „Pilz- und Fleischpizza“.

○ Tighnaris Spezialzubereitung: „Wahl des Waldhütermeisters“.

○ Colleis Spezialzubereitung: „Vision“.

○ Doris Spezialzubereitung: „Mora kommt herbei“.

2. Neue Errungenschaften wie „Weltreise – Reihe 3“, „Begegnung in einer anderen Welt – Reihe 3“, „Sumeru – Regenwald der Weisheit“ und einige neue Errungenschaften unter „Wunder der Welt“.

3. Neue Namenskärtchen:

„Tighnari – Vom Tau geküsst“: Ab Freundschaftsstufe 10 mit Tighnari zu erhalten.

„Collei – Tugend“: Ab Freundschaftsstufe 10 mit Collei zu erhalten.

„Dori – Flaschengeist“: Ab Freundschaftsstufe 10 mit Dori zu erhalten.

„Erlebnispass – Waldland“: Als Belohnung der Erlebnispassfunktion zu erhalten.

„Errungenschaften – Umherwandern“: Beim Abschluss aller Errungenschaften unter „Weltreise – Reihe 3“ zu erhalten.

„Errungenschaften – Schicksal“: Beim Abschluss aller Errungenschaften unter „Begegnung in einer anderen Welt – Reihe 3“ zu erhalten.

„Sumeru – Schimmernde Wälder“: Beim Abschluss aller Errungenschaften unter „Sumeru – Regenwald der Weisheit“ zu erhalten.

„Sumeru – Beobachtung“: Ab Ansehensstufe 4 in Sumeru zu erhalten.

„Sumeru – Unbefleckt“: Ab Ansehensstufe 7 in Sumeru zu erhalten.

4. Neue Hilfsmittel als Belohnung für Ansehen in Sumeru: „Dendroculus-Resonanzstein“, „Dendro-Schatzkompass“, „Segen des Ashvattha“ und „Test-Ultrahitzelampe“.

„Segen des Ashvattha“: Kann beim Sammeln von Holz helfen.

„Test-Ultrahitzelampe“: Ein Gerät, das die Effizienz der Lebensmittelverarbeitung durch den Verbrauch von Mineralien steigert.

5. Neue Funktion zur Suche nach Errungenschaften hinzugefügt: Durch Eingabe eines Schlüsselwortes der Errungenschaft werden die Errungenschaften gezeigt, in deren Titel das Schlüsselwort enthalten ist.

6. Nach dem Aufstieg einer Dendro-Figur (außer „Reisender“ (Dendro)) kannst du unter „Abenteurerlizenz – Vorbereitung“ entsprechende Belohnungen erhalten.

7. Einige neue Ladeseiten mit Hinweistexten.

8. Funktion zum Umwandeln von Holz beim Herstellen von Dekorationen in der Kanne der Vergänglichkeit: Einige zum Schmieden geeignete Erze können in bereits gesammeltes Holz umgewandelt werden (es gibt ein wöchentliches Umwandlungslimit für jede Holzart).

9. Neue unbearbeitete Waffen des Kernlands.

10. Neue Funktion zum Umwandeln von Unbearbeiteten Waffen in „Werkbank – Umwandeln“: Mittels „Traumlösungsmittel“ können unbearbeitete Waffen des Kernlands in denselben Waffentyp unbearbeiteter Waffen des Nordens umgewandelt werden. Ebenso können unbearbeitete Waffen des Nordens in denselben Waffentyp unbearbeiteter Waffen des Kernlands umgewandelt werden.

11. Einige neue Samen aus Sumeru wurden der „Saatschachtel“ beigefügt.

12. Neue Dekoration „Kristallklares Aquarium“: Zierfische, die durch Angeln gefangen werden, können in diesem Becken gehalten werden. Es kann beim Angelverein Sumeru eingetauscht werden.

13. Neues Hilfsmittel „Angelschnur-Stabilisator“: Wenn du einen bestimmten Fisch angelst, verleiht der Angelschnur-Stabilisator dir Boni entsprechend der Menge dieser Art von Fisch, die du in der Vergangenheit geangelt hast. Es kann bei verschiedenen Angelvereinen eingetauscht werden.

14. Neue Tiere: „Stachelkrokodil“, „Rishboland-Tiger“, „Yayak-Packtier“ „Dämmersegler“, „Trüffelschwein“, „Rotschwanzechse“ „Dschungelfrosch“, „Dendro-Kristallschmetterling“.

15. Neue Fische: „Echtfrucht-Hornkugelfisch“, „Sandsturm-Hornkugelfisch“, „Dämmerwolken-Hornkugelfisch“ „Tiefwellen-Pfirsich“, „Lasurit-Axt-Marlin“, „Jade-Axt-Marlin“.

16. Gewundener Abgrund

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 9:

• Erhöht den Schaden der Explosion der Dendro-Kerne, die durch die Reaktion Sprießen entstehen, um 125 %. Erhöht den durch Reaktionen wie Flammenspross und Supraspross verursachten Schaden um 125 %.

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 10:

• Erhöht den durch Reaktionen wie Rankenwuchs oder Suprawuchs, die an Gegnern ausgelöst werden, verursachten Schaden um 75 %.

Anpassung der Elementaranomalie von Ebene 11:

• Erhöht den Dendro-Schaden aller Truppenmitglieder um 75 %.

Nach der Zurücksetzung des Gewundenen Abgrunds am 1. September werden die Artefaktsets von der Belohnungen „Rätselhafte Artefaktkiste – Rang 1“ und „Rätselhafte Artefaktkiste – Rang 2“ der Ebene 9 bis 12 des Gewundenen Abgrunds von „Vergangenheit des Zinnobers“ und „Echo des Opferfests“ auf „Erinnerungen des tiefen Waldes“ und „Vergoldeter Traum“ umgestellt.

Aktualisierung der gegnerischen Aufstellung auf Ebene 9 bis 12 des Gewundenen Abgrunds.

Ab der ersten Phase nach der Aktualisierung auf Version 3.0 sehen die zwei verschiedenen Phasen des Monatssegens wie folgt aus:

Phase 1:

Blühender Mond

Erhöht den ANG der Figur um 15 %, hält 8 s, nachdem diese durch Dendro-Kerne Gegnern Schaden zugefügt hat (einschließlich durch Flammenspross und Supraspross verursachter Schaden). 4-fach stapelbar, 0,1 s Abklingzeit.

Phase 2:

Belebter Mond

Verringert nach Auslösen der Reaktion Urwuchs durch Figuren an Gegnern die VTD betroffener Gegner 10 s lang um 35 %.

– Anpassungen und Optimierungen –

● Gegner

1. Verringerung des durch den „Drachen, der den Himmel spaltet“ verursachten Schadens im Archontenauftrag Prolog – 3. Akt „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“.

2. Verringerung des Angriffs von „Einstigem König des Himmels“ im Archontenauftrag Prolog – 3. Akt „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“.

3. Verringerung der Anzahl an Plattformen, die aufgrund der Fähigkeit „Caelestinum Finale Termini“ von „Einstigem König des Himmels“ im Archontenauftrag Prolog – 3. Akt „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“ abgestürzt sind, sowie des von ihnen verursachten Schadens.

4. Optimierung der Bedingungen zum Eintritt in die Phase „Augenhatz“ von Shougun Raiden beim Archontenauftrag Kapitel II – 2. Akt „In der Stille verschwinden die Schatten“.

5. Optimierung der Bedingungen zum Verhängen von „göttlichen Strafen“ durch Shougun Raiden beim Archontenauftrag Kapitel II – 2. Akt „In der Stille verschwinden die Schatten“.

6. Anpassung einiger Verhaltensweisen von „schwebender Hydro-Pilzbestie“: Wenn es zum ersten Mal einen Elektro- oder Pyro-Angriff erleidet, geht es je nach dem Elementartyp des Angriffs in den aktivierten oder den verdorrten Modus über.

7. Anpassung einiger Spezialeffekte von „Dendro-Schleim“ und „großem Dendro-Schleim“.

● System

1. Die maximale Anzahl voreinstellbarer Truppen in den „Truppeneinstellungen“ wurde auf 10 erweitert. Gleichzeitig wurde den „Truppeneinstellungen“ ein Zugang für die Funktion „Truppe verwalten“ hinzugefügt, sodass Vorgänge, wie z. B. das Auflösen einer voreingestellten Truppe, schnell ausgeführt werden können.

2. Die maximale Anzahl an Freunden in der „Freundesliste“ wurde von 45 auf 60 erhöht.

3. Die Quellen für 5-Sterne-Artefakte und die Funktion, in die entsprechende Sphäre zu wechseln, wurden hinzugefügt.

4. Im Fenster „Figur – Talente“ wird die „Talent-Referenz“ für Figuren zum Probieren nicht mehr angezeigt.

5. Optimierung der Seitengestaltung von „Gebetsdetails“ und „Gebetsverlauf“.

6. Du kannst nun unter der „Kameraempfindlichkeit“ und „Kameraempfindlichkeit (für den Zielmodus)“ in „Einstellungen/Steuerung“ auf PC, Mobilgerät, PS5™ und PS4™ jeweils die horizontale und vertikale Empfindlichkeit anpassen.

7. Einige Funktionen des Systems „Rückmeldungen im Paimon-Menü“ wurden aktualisiert.

8. Optimiertung der Pausenfunktion für „Interaktion bei bestimmten Spielmodi“ (entspricht der „T“-Taste auf der Tastatur): Die Abklingzeit bei der Interaktion bei bestimmten Spielmodi wurde pausiert, wenn das Spiel im Einzelspielermodus pausiert wurde.

● Tondaten

1. Neue Audioinhalte zu „Verbündeter hat niedrige LP“ unter „Figuren – Daten – Stimme“.

2. Die Funktion zum Auslösen der entsprechenden Audioinhalte bei wenigen verbleibenden Lebenspunkten eines Truppenmitglieds im Mehrspielermodus wurde hinzugefügt.

3. Es wurden Soundeffekte für die Figuren hinzugefügt, wenn sie einen Gegner besiegen und kritische Treffer verursachen.

4. Optimierung der Soundeffekte einiger Angriffe und Bewegungen der Figuren.

5. Anpassung der Effekte einiger Audioinhalte im Kampf.

6. Optimierung der japanischen Kampfaudioinhalte von Dilucs Kleidung „Blutrote Nacht“.

7. Optimierung der japanischen, koreanischen und englischen Audioinhalte für einige Figuren, Aufträge und NPCs.

● Elementarer Einklang

1. Der elementare Einklang mit der Dendro-Kraft „Überwucherndes Gras“ wurde hinzugefügt: Erhöht die Elementarkunde um 50 Punkte. Erhöht die Elementarkunde aller Truppenmitglieder in der Nähe beim Auslösen der Reaktionen „In Flammen“ „Urwuchs“ und „Sprießen“ 6 s lang um 30 Punkte. Erhöht die Elementarkunde aller Truppenmitglieder in der Nähe beim Auslösen der Reaktionen „Suprawuchs“, „Rankenwuchs“, „Supraspross“ und „Flammenspross“ 6 s lang um 20 Punkte. Wirkungsdauer der oben genannten Wirkungen ist unabhängig.

2. Einklang mit der Hydro-Kraft „Heilendes Wasser“ wird angepasst: „Verringert die Dauer der Beeinträchtigung durch zusätzliches Pyro-Attribut um 40 % und erhöht die max. LP um 25 %“.

3. Einklang mit der Elektro-Kraft „Energiereicher Blitz“ wird angepasst: Verringert die Dauer der Beeinträchtigung durch zusätzliches Hydro-Attribut um 40 % und erschafft beim Auslösen der Reaktionen „Supraleiter“, „Überladen“, „Unter Strom“, „Urwuchs“, „Suprawuchs“ und „Supraspross“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % ein Elektro-Elementarteilchen, 5 s Abklingzeit.

● Anderes

1. „Nagadus-Smaragd-Splitter“ wird als Belohnungen für „tägliche Missionen“ hinzugefügt.

2. Dendro-Material für den Figurenaufstieg wird in „Herstellen“ und „Umwandeln“ hinzugefügt.

3. „Dendro-SCH-Bonus“ wird dem Artefakt „Kelch der Leere“ als Hauptattribut hinzugefügt. (Beim Erhalt des Artefakts „Kelch der Leere“ wird der Dendro-SCH-Bonus dem Hauptattribut hinzugefügt, was die Wahrscheinlichkeit für VTD-Rate, LP-Rate und ANG-Rate als Hauptattribute verringert. Die Wahrscheinlichkeit für andere Hauptattribute bleibt gleich.)

4. Beim Erlebnispass wird „Weisungen des Reiches des Gesteins“ und „Philosophie des Reiches des Gesteins“ durch „Anleitung des Reiches der Pflanzen“ und „Philosophie des Reiches der Pflanzen“ ersetzt.

5. Der „Artefaktopferung“ wurden 10 wählbare Artefaktsets hinzugefügt: „Reliquiar: Donnernder Zorn“, „Reliquiar: Donner beruhigender Weiser“, „Reliquiar: Grünlicher Schatten“, „Reliquiar: Ins Herz geschlossenes Mädchen“, „Reliquiar: Archaischer Fels“, „Reliquiar: Umgekehrter Meteor“, „Reliquiar: Brennende Pyro-Hexe“, „Reliquiar: Feuer durchwandernder Heiliger“, „Reliquiar: Im Schnee irrender Recke“ und „Reliquiar: Tief im Herzen“.

6. Optimierung der Talente folgender Figuren während der Fortbewegung auf schwierigen Geländen:

„Eisnebelreiher – Kamisato Ayaka (Kryo)“: „Kamisato-Stil – Senho“

„Mujina-Ninja – Sayu (Anemo)“: „Juhu-Stil – Fuuin-Stoß“

„Abbildung der Sterne im Wasser – Mona (Hydro)“: „Irreführende Strömung“

„Orchidee im tiefen Tal – Yelan (Hydro)“: „Seil der Todesbotin“

„Prinzessin der Verurteilung! – Fischl (Elektro)“: „Mitternachtstraum“

„Verhöhnung der Sterblichen – Yae Miko (Elektro)“: „Yakan-Kriegszauber – Sesshou-Sakura“

7. Verringerung der Elementareffekte, die dem Ziel durch die Reaktion „In Flammen“ gewährt werden.

8. Optimierung der Animationen einiger Figuren beim Zielen im Mehrspielermodus.

9. Optimierung des Spezialeffekts, wenn die Gegner von der Reaktion „in Flammen“ betroffen sind.

10. Der Anziehungseffekt auf Objekte in vertikaler Richtung wurde auf das Doppelte des horizontalen Bereichs angepasst. Zu den betroffenen Anziehungseffekten gehören:

Elementarfähigkeiten: „Tiefrote Blätter jagen wilde Wellen – Kaedehara Kazuha (Anemo)“, „Löwenzahnritter – Jean (Anemo)“, „Harmlos und süß – Saccharose (Anemo)“ und „Reisender – (Anemo)“.

Spezialfähigkeiten: „Wandernder Barde – Venti (Anemo)“, „Harmlos und süß – Saccharose (Anemo)“, „Mitfühlender Analytiker – Shikanoin Heizou (Anemo)“ und „Reisender – (Anemo)“.

Effekt der Waffe: „Grasgrüner Jagdbogen“

– Problembehebung –

● Aufträge

1. Behebung des Problems, bei dem das Auftragsziel „Schlage die wütenden Hilichurle zurück“ der täglichen Mission „Sprachlicher Austausch“ fehlerhaft auf der Karte angezeigt wurde.

2. Behebung des Problems, dass man den Einschleichen-Modus beim Ausführen des Auftragsziels „Geh und überwache die Bewegungen des Spions der Kanjou-Verwaltung“ im Legendenauftrag „Auch die Wahrheit ist eine Lüge“ nicht richtig beenden konnte, wenn man den Zielbereich verließ.

3. Behebung des Problems, dass einige japanische Audioinhalte im Archontenauftrag „Heimkehr des Kranichs mit dem Wind“ nicht richtig abgespielt werden konnten.

● Gegner

1. Behebung der möglichen abnormalen Vergrößerung einiger Gegner nach Kollisionen.

2. Behebung des Problems, dass auf der Plattform des Bosses „Okeanide“ 欸呢unsichtbare Barriere existierte, die mit gewisser Wahrscheinlichkeit Fernangriffe verhindern konnte.

3. Behebung des Problems, dass einige Figuren den Gegner „junge Geo-Drachenechse“ nicht normal treffen konnten, wenn dieser sich rollte.

4. Behebung des Problems, bei dem die Angriffsstelle zu niedrig war, wenn der Gegner „Hilichurl-Berserker“ zustürmte.

5. Behebung des Problems, dass nach der Aktualisierung auf Version 2.8 einige Gegner (z. B. junge Geo-Drachenechse) mit geringer Wahrscheinlichkeit beim Auslösen der Fähigkeiten abnormal nach ihren Treffern suchen konnten.

● Figuren

1. Behebung der fehlerhaften Mimik der Figur „Hundekrieger – Gorou (Geo)“ unter bestimmten Bedingungen im Attribute-Fenster.

2. Behebung der fehlerhaften Darstellung der Figur „Hundekrieger – Gorou (Geo)“ beim Ausführen seines Standardangriffs.

3. Behebung des Problems, dass bei Verwendung eines Gamepads die Rennfähigkeit unterbrochen wurde, wenn Spieler beim Rennen oder bei Anwendung von Fähigkeiten, die Rennen ersetzen, das Schnellzugriffsrad aktivierten.

4. Behebung des Problems, dass Oz’ Angriffe keine Elementarteilchen erhielten, wenn sich die Figur „Prinzessin der Verurteilung! – Fischl (Elektro)“ nach dem Auslösen ihrer Elementarfähigkeit in der Truppe wieder inaktiv befand.

5. Behebung des Problems, dass nach automatischem Einwechseln einiger Figuren aufgrund der Ohnmacht von Truppenmitgliedern die Fähigkeiten letzterer weiterhin fälschlicherweise wirksam waren.

6. Behebung des Problems, dass die Animationen beim Stehen und Sitzen der Figur „Mitfühlender Analytiker – Shikanoin Heizou (Anemo)“ unter bestimmten Bedingungen fehlerhaft angezeigt wurde.

7. Behebung des Problems, bei dem die Mimik der Figur „Mitfühlender Analytiker – Shikanoin Heizou (Anemo)“ im Fenster „Figur-Waffe“ und „Figur – Talente“ fehlerhaft angezeigt wurde.

8. Behebung des Problems, bei dem die Haare der Figur „Mitfühlender Analytiker – Shikanoin Heizou (Anemo)“ fehlerhaft angezeigt wurden.

9. Behebung des Problems, bei dem fortlaufende Angriffe die Wirkungsdauer unterschiedlicher Effekte auf die Figur „Säule der Stärke – Kamisato Ayato (Hydro)“ mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit anormal (bis auf das Doppelte) verlängerten.

10. Behebung des Problems, bei dem der Spezialeffekt des Versiegens der Figur „Der Graf – Tartaglia (Hydro)“ unvollständig abgespielt wurde, wenn er einige Gegner besiegte.

11. Behebung des Problems, bei dem die Richtungsänderung der Figur „Säule der Stärke – Kamisato Ayato (Hydro)“ leicht verzögert wurde, wenn er mit hoher Angriffsgeschwindigkeit einen Gegner mit Shunsuiken angriff.

12. Behebung des Problems, bei dem die Figur „Dunkle Seite der Dämmerung – Diluc (Pyro)“ eine geringe Wahrscheinlichkeit hatte, physischen Schaden mit normalen Angriffen zu verursachen, nachdem er seine Spezialfähigkeit ausführte und das Pyro-Attribut erhalten hatte.

13. Behebung des Problems, dass die Dauer der Effekte des Sternbilds Stufe 6 „Reine Erde“ der Figur „Kreideprinz – Albedo (Geo)“ abnormal war, nachdem die Verbindung zum Server nach dem Einsammeln der durch Kristallisation entstandenen Splitter wiederhergestellt wurde.

● System

1. Behebung des Problems, dass die Position der Figur beim Öffnen des Paimon-Menüs unter bestimmten Umständen abnormal verschoben war.

2. Behebung des Helligkeitsproblems der nicht aktivierten Stella Fortuna der Figuren „Kreideprinz – Albedo (Geo)“, „Dornige Gnade – Rosaria (Kryo)“ und „Utopische Gefilde – Shougun Raiden (Elektro)“ im Sternbild-Fenster.

3. Behebung des Problems, bei dem der Spezialeffekt der Heilung unter bestimmten Bedingungen auf dem Bild der Figur in der Truppe fehlerhaft angezeigt wurde. (Mit geringer Wahrscheinlichkeit besteht dieses Problem im Mehrspielermodus weiterhin. Wir versuchen, dieses Problem in der nächsten Version zu beheben.)

4. Behebung des Problems, dass der Dialogverlauf des Reisenden vor Version 2.8 nach der Aktualisierung auf 2.8 nicht angezeigt wurde.

5. Optimierung der Anzeige von Namen der Sphären in dem Menü „Abenteurerlizenz – Vorbereitung“.

6. Behebung des Problems, dass in der „Kanne der Vergänglichkeit“ die Kameraden im Herrenhaus nicht normal verfolgt werden konnten, nachdem Reisende auf der Karte auf „Geschenk vom Kameraden“ geklickt hatten.

7. Behebung des Problems, dass die Gegner in einigen Spähren ungewöhnlich Elementarteilchen oder Elementarkristall fallen ließen, nachdem die Herausforderung gescheitert war.

8. Behebung des Problems, bei dem die Ausführungsposition des Spezialeffekts beim Angriff auf den Ofen des Dunkelfeuers des Gegners „Abgrundsänger – Abgrundflammen“ mit gewisser Wahrscheinlichkeit fehlerhaft war und die Kamera wackelte.

● Ausrüstung

1. Behebung des Problems, dass eine inaktive Figur nach dem Verursachen von Schaden mit der Elementarfähigkeit den Effekt von „Katsuragikiri Nagamasa“ nicht aktivieren konnte.

2. Behebung des Helligkeitsproblems der Waffe „Ketten des Diesseits“, wenn sie neben einer Figur erschien.

● Audio

1. Behebung des Problems, das chinesische Audioinhalte bei einigen Figuren sowie japanische Audioinhalte bei einigen Gegnern nicht richtig abgespielt werden konnten.

● Anderes

1. Behebung des Problems, bei dem große Gegner mit Supraleiter und Verwirbelungen angriffen und dabei Schaden an ungewöhnlichen Orten verursacht sowie fehlerhafte Spezialeffekte abgespielt wurden.

2. Behebung des Problems, bei dem der Schaden fehlerhaft berechnet wurde, wenn ein Blitzschlag Unter Strom, Überladen und Supraleiter auslöste.

3. Behebung des Problems, dass die Maske der Figur „Besänftigerin des Leids – Kuki Shinobu (Elektro)“ und die Jitte von „Mitfühlender Analytiker – Shikanoin Heizou (Anemo)“ fehlerhaft angezeigt wurden.

4. Behebung des Problems, bei dem der Spezialeffekt von Jeans Kleidung „Ritterliche Hingabe“ fehlerhaft angezeigt wurde, wenn Jean vom Hydro-Element betroffen war.

5. Behebung des Problems, dass auf iOS- und Android-Geräten während des Spiels die Farbe der Waffen einiger Figuren, nachdem die Spezialfähigkeit ausgelöst wurde, nicht richtig angezeigt wurde.

6. Behebung des Problems, dass die Figur sich fehlerhaft verhielt, wenn sie der „Elementarprüfungsanlage“ näher kam.

7. Behebung des Problems, dass der Zustand der Figur mit gewisser Wahrscheinlichkeit fehlerhaft angezeiget wurde, wenn während der Nutzung vom „Windsegen-Harpastum“ andere Tasten gedrückt wurden.

8. Behebung des Problems der Textunterbrechung im Menü der Figurenhochstufung auf Russisch.

9. Behebung einiger Textfehler in den 13 Sprachen und Optimierung der Texte (keine Änderung der Effekte selbst, Reisende können die entsprechenden Änderungen durch das Wechseln der Sprache im Paimon-Menü → Einstellungen → Sprache in den entsprechenden Ankündigungen einsehen).

Behebung und Optimierung deutscher Texte:

◆ Vereinheitlichung des Formats von Überschriften und Titeln bei den Figurenhintergründen und Büchern

