The Last Alchemist: Alchemie Management Spiel für Steam angekündigt

Marvelous Europe hat The Last Alchemist angekündigt. Das von Vile Monarch entwickelte Spiel soll 2023 bei Steam erscheinen und dort zunächst als Early Access-Titel angeboten werden. Beschrieben wird es als magisches Alchemie Management Spiel.

The Last Alchemist spielt im abergläubischen 17. Jahrhundert, in der die Alchemie eine verrückte neue Praxis ist. Sie ist gefürchtet und verboten. Die Inquisition verurteilt die Alchemie. Alchemisten werden verfolgt und bestraft.

Mittendrin seid ihr – ein Lehrling mit einer Vorliebe für widerspenstige Experimente. Verbot hin oder her, euer Ziel ist es die Alchemie zu meistern. Aller Verachtung zum Trotz. Dafür nehmt ihr den Mantel eures verstorbenen Mentors an euch, dessen kaiserliches Sternobservatorium ihr geerbt habt. Ein Labor vollgestopft mit Wundern, Mechanismen und Wissen, um ein Meister der Alchemie zu werden.

Quelle: Marvelouse Europe Pressemitteilung vom 24. August 2022

Bildquelle: Marvelouse Europe