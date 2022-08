The Last of Us Part I Launch-Trailer

Am 02. September 2022 erscheint The Last of Us Part I für die PlayStation 5. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt eine PC-Version. Den Launch Trailer gibt es schon jetzt. Wie gewohnt könnt ihr ihn euch unter dieser Meldung ansehen.

The Last of Us Part I bietet verbesserte Grafik, Charaktermodelle, Animationen, Schauplätze und KI. Erkunden und Kampfsystem wurden optimiert. Das Spiel bietet zudem alle Accessibility-Features aus The Last of Us Part II. Die Neuauflage erscheint inklusive dem Left Behind Prequel.

The Last of Us Part I spielt in einer von einem Bürgerkrieg zerrütteten postapokalyptischen USA. Eine Pilzkrankheit, die von Pilzsporen verbreitet wird, verwandelt die Bevölkerung in Kannibalen. Ihr begleitet Joel und Ellie auf einer Reise durch das Land und auf der Suche nach einem Gegenmittel.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 24. August 2022

Bildquelle: PlayStation