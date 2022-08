Where Winds Meet: Debüt auf der gamescom 2022

Im Rahmen der gamescom Opening Night wurde Where Winds Meet für den PC angekündigt. Das Spiel wird von Everstone Studio entwickelt und von NetEase Games publisht. Beschrieben wird es als Open-World Action-Adventure Rollenspiel.

Where Winds Meet spielt in den letzten Ausläufern der chinesischen Ära Fünf Dynastien und Zehn Reiche. Binnen eines Wimpernschlages kann eine Dynastie zusammenbrechen. Der Weg des letzten Kaisers der südlichen Tang-Dynastie endet. Seine Liebe galt nicht der Macht, sondern der Poesie, was ihn schließlich auch den Krieg verlieren ließ und in Gefangenschaft der Song brachte. Die Gefangenschaft weckt die Sehnsucht nach seinem Land und seiner Geliebten. Schließlich erkennt er das sein Schicksal in einem Becher vergifteten Weines liegt und verwandelt seine Sehnsüchte in ein Meisterwerk welches „The Beautiful Lady Yu“ genannt wird.

Ihr schlüpft in Where Winds Meet in die Rolle eines Schwertkämpfers, der in dieser konfliktreichen und vom Krieg geprägten Ära aufgewachsen ist. Die Unruhen in der nördlichen Song-Dynastie nähern sich ihrem Ende, wodurch sich vor euch unbekannte Wege öffnen. Entscheidet ihr euch für den Schutz des Reiches oder kämpft ihr für Gerechtigkeit?

Quelle: NetEase Pressemitteilung vom 23. August 2022

Bildquelle: NetEase