My Time at Sandrock Logan Strikes Back Gameplay und mögliche Verzögerung

Für den 30. August ist die Bereitstellung des My Time at Sandrock Logan Strikes Back Updates geplant gewesen. Die Veröffentlichung wird sich allerdings wahrscheinlich verzögern. In einem Statement erklärt Pathea Games die Hintergründe. Seit Mitte August kommt es zu einem Anstieg von Covid-Fällen in Chongqing, weshalb seitdem eine Reihe von Teammitgliedern im Lockdown sind. Jüngst wurde der Lockdown auf weitere Bereiche ausgeweitet, wodurch weitere Personen betroffen sind. Es wird derzeit an einer Remote-Lösung für die betroffenen Personen gearbeitet, dies benötigt allerdings Zeit und erfordert gegebenenfalls auch eine leichte Verzögerung des Updates. Pathea Games geht derzeit davon aus, das My Time at Sandrock Logan Strikes Back Update im Laufe der aktuellen Woche zur Verfügung stellen zu können.

Während ihr euch gegebenenfalls noch einige Tage länger in Geduld üben müsst, könnt ihr im Vorfeld einen Blick auf die Inhalte werfen. In einem Livestream wurden das Update vorgestellt. Die Aufzeichnung findet ihr unten.

