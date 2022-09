Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 36 – Leichtgewicht-Experten

Kapitel 1: Für die Fahrer

Für diesen Weekly #Forzathon ist der 2012 Lotus Exige S vorgegeben. Das Fahrzeug kann über die aktuelle Festival-Spielliste freigeschaltet werden. Dafür muss das saisonale Ziel bei der Blitzerzone „Trébol“ abgeschlossen werden. Das Auto ist zudem über die Auszeichnung „Skillz“ erspielbar. Die erfordert eine Fähigkeitswertung von insgesamt 10.000.000 Punkten. Bei der Automesse kann der Wagen für 85.000 Credits gekauft werden. Im Auktionshaus bestehen solide Chancen auf ein Schnäppchen.

Der 2012 Lotus Exige S hat die Klasse A 754. Ein Tuning ist damit optional, da er grundsätzlich ohne Änderungen in der Lage ist, alle Kapitel abzuschließen. Ein Tuning um die Leistungsklasse A auszureizen oder in eine der S-Klassen kann die Kapitel vereinfachen und Zeit sparen.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Lotus-Champion

Das Kapitel verlangt den Sieg eines Straßenrennens. Straßenrennen steht in dieser Woche für Straßen-Rennserie und nicht wie in der Vorwoche für Straßenszene. In der engl. Fassung wird Road Racing genannt. Das Spiel gibt keinen Routentyp vor. Rundstrecke und Etappe sind folglich möglich. Die kürzesten Optionen sind:

Bola Ocho, Rundstrecke; 1,9 Kilometer; Rundstrecke; südliche Ausläufer der Stadt (Südosten)

Kathedrale, Rundstrecke; 2,2 Kilometer; Rundstrecke; in der Stadt

Chihuahua, Rundstrecke; 2,5 Kilometer; Rundstrecke; östlich der Stadt

Smaragd, Rundstrecke; 2,5 Kilometer; Rundstrecke; Südwesten der Spielwelt

Panorámica, Sprint; 6 Kilometer; Etappenrennen; in der Stadt

Descansar Dorado, Sprint; 6,3 Kilometer; Etappenrennen; Südwesten

Reservorio, Sprint; 6,9 Kilometer; Etappenrennen; startet beim Horizon-Festival-Mexiko

Kurz ist nicht mit leicht gleichzusetzen. Insbesondere Stadtstrecken werden als eher schwer empfunden, bedingt durch die engen Straßen und die Vielzahl vorhandener Objekte und potenziell gefährliche Übergänge. Fahrhilfen, Barrierfreiheits-Einstellungen und Schwierigkeitsgrad können jedoch nach Belieben gewählt werden und die Sache vereinfachen.

Usergenerierte Inhalte sind ebenfalls möglich, sofern diese auf Horzion-Strecken basieren. Rundenzahlen können so reduziert werden, Siegbedingungen angepasst und Drivatare entfernt werden. Eine einfache Option ohne Drivatare bietet folgendes Rennen: 111 673 708.