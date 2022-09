Minecraft Live für Mitte Oktober angekündigt, Trailer

Mojang hat eine neue Ausgabe von Minecraft Live angekündigt. Der diesjährige Livestream wird am 15. Oktober ausgestrahlt. Freuen dürft ihr euch auf Neuigkeiten zu den Spielen Minecraft, Minecraft Dungeons und Minecraft Legends. Wie üblich gibt es auch einen sogenannten Mob Vote. Der Mob Vote ist eine Community-Abstimmung, deren Ergebnis Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Die Abstimmung startet 24 Stunden vor Beginn von Minecraft Live.

Bei der Abstimmung wird es in diesem Jahr eine Änderung geben. Üblicherweise konnte via Twitter gevotet werden. In diesem Jahr ist dies über einen speziellen Bedrock Server, den Minecraft Launcher oder die offizielle Website Minecraft.net möglich. Über die Website kann Minecraft Live auch geschaut werden. Alternativ ist dies über den offiziellen YouTube-Kanal möglich.

Quelle: Minecraft.net; abgerufen am 09. September 2022, 14:21 Uhr

Bildquelle: Mojang