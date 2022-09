Nintendo Direct für den 13. September angekündigt

Nachdem es seit Wochen in der Gerüchteküche brodelte, ist es nun offiziell. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Nintendo Direct September-Ausgabe. Die hat quasi Tradition. Lang lässt die Ausgabe in diesem Jahr nicht auf sich warten. Los geht es am 13. September 2022 um 16:00 Uhr MESZ. Die Länge wird mit ca. 40 Minuten angegeben. Schwerpunkt der Nintendo Direct September-Ausgabe werden Nintendo Switch-Spiele sein, die noch in diesem Winter veröffentlicht werden.

Verfolgt werden kann die Nintendo Direct über den Nintendo DE YouTube-Kanal. Mit einem Account bei der Videoplattform kann auch eine Benachrichtigung aktiviert werden.

Quelle: Nintendo DE Twitter; abgerufen am 12. September 2022, 16:13 Uhr

Bildquelle: Nintendo