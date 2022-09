GoldenEye 007 erscheint für Switch und Xbox

Mit GoldenEye 007 feiert ein Klassiker der Nintendo 64-Ära seine Rückkehr. Das Original erschien im Jahr 1997 und zählte seinerzeit zu den beliebtesten Spielen auf der Konsole aus dem Hause Nintendo.

In Kürze erscheint das Spiel via Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket und Xbox Game Pass. Auf der Nintendo Switch bietet GoldenEye 007 Online-Spiel. Die Xbox Game Pass-Version bietet 4K Auflösung, Erfolge und eine flüssigere Framerate. Zudem ist Splitscreen Multiplayer an Bord. Das Spiel kann zudem von Personen heruntergeladen werden, die eine digitale Kopie von Rare Replay haben.

Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Das Spiel soll zeitgleich für Nintendo Switch und Xbox erscheinen. Weitere Informationen sollen bald folgen.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 13. September 2022, Nintendo Direct vom 13. September 2022

Bildquelle: Rare Ltd.