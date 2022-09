Jurassic World Evolution 2: Late Cretaceous Pack und ein Update

Für die Simulation Jurassic World Evolution 2 erscheint am 15. September 2022 der Late Cretaceous Pack DLC. Die Erweiterung wird 7,99 Euro kosten und fügt dem Spiel vier neue Arten hinzu. Der Flugsaurier Barbaridactylus verdankt seinen Namen der Barbary-Küste, in deren Nähe er einst entdeckt wurde. Der Kopfkamm der Kreatur sticht dabei direkt ins Auge.

Alamosaurus beeindruckt mit seiner Größe und Stacheln. Er gehörte zu den größten Dinosauriern und war ein Pflanzenfresser. Australovenator ist dagegen deutlich kleiner. Der rund zwei Meter große Fleischfresser beeindruckt mit scharfen Zähnen und Klauen. Ebenfalls neu ist der Styxosaurus. Ein großer Plesiosaurier, mit einem extrem langen Hals.

Neben dem Jurassic World Evolution 2 Late Cretaceous Pack erscheint am 15. September auch ein weiteres kostenloses Update für das Spiel, welches neue Funktionen und Verbesserungen umfasst. Enthalten ist etwa die Möglichkeit, die Lagune mit neuen Anpassungen kreativ zu gestalten. Genutzt werden können dafür auch platzierbare Objekte über und unter Wasser. Entflohene Flugreptilien können künftig an Hubschraubern in der Nähe Schaden zufügen. Auf der offiziellen Website gibt es einen ausführlichen Beitrag zum neuen Update, mit weiteren Details.

Quelle: Frontier Developments Pressemitteilung vom 13. September 2022

Bildquelle: Frontier Developments