State of Play für heute angekündigt

Sony hat eine neue Ausgabe State of Play angekündigt, die heute stattfinden wird. Die kommende State of Play-Ausgabe startet am 13. September 2022 um 23:59 Uhr CET. Gezeigt werden sollen zehn kommende Spiele für PlayStation 5, PlayStation 4 und PS VR2. Die Dauer wird mit rund 20 Minuten angegeben.

Da in Kürze die Tokyo Game Show beginnen wird, werden einige japanische Partner vertreten sein – allerdings nicht ausschließlich. Der Livestream kann via YouTube und Twitch geschaut werden.

Quelle: PlayStation Blog; abgerufen am 13. September 2022, 11:43 Uhr

Bildquelle: © feelegant für totallygamergirl