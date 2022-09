Die Sims 4 ab Mitte Oktober kostenlos

Ab dem 18. Oktober 2022 wird Die Sims 4 für PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X|S kostenlos erhältlich sein. Dies gilt für das Basisspiel. Im Laufe der Jahre ist eine Reihe von Erweiterungen für die Simulation erschienen. Diese werden weiterhin kostenpflichtig sein. Wer Die Sims 4 bis zum 17. Oktober gekauft hat, erhält das Wüstenoase-Set kostenlos.

Für den 18. Oktober 2022 ist ein „Behind The Sims Summit“-Livestream angekündigt, der ab 19:00 Uhr auf YouTube und Twitch übertragen wird. Während des Streams wird zu sehen sein, was derzeit in Arbeit ist. Es werden auch über den 18. Oktober hinaus Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen erscheinen.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung vom 14. September 2022

Bildquelle: Electronic Arts