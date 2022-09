Drei Like a Dragon Spiele erscheinen im Westen

Gleich drei Like a Dragon-Spiele von Ryu Ga Gotoku Studios kommen in den Westen. Für 2024 wurde Like a Dragon 8 angekündigt. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon.

Bereits 2023 erscheint Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Das klassische RGG-Action-Adventure bringt den beliebten Charakter Kiryu zurück und beleuchtet seine Perspektive nach den Ereignissen des Spiels Yakuza 6: The Song of Life und bildet damit den Übergang zu Like a Dragon 8.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Das Spiel erschien 2014 unter dem Namen Ryū ga Gotoku Ishin! in Japan. In anderen Regionen wurde es bisher nicht veröffentlicht. Like a Dragon: Ishin! spielt im feudalen Japan. Die Handlung ist im Jahre 1860 angesiedelt und Kyo dient als Schauplatz. Im Spiel kommen sowohl Schwerter als auch Feuerwaffen zum Einsatz. Ein Glossar liefert ergänzende Informationen zu Personen, Orten und Ereignissen. Das Spiel wurde für die Neuauflage überarbeitet und bietet neben Lokalisierungsunterstützung auch neue Inhalte.

Quelle: SEGA Pressemitteilung vom 14. September 2022

Bildquelle: SEGA