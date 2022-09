Forza Horizon 5: Erste Details zum 10-jährigen Jubiläum

Am 23. Oktober 2012 erschien das Spiel Forza Horizon für die Xbox 360. In wenigen Wochen feiert die Franchise demnach ihr 10-jähriges Jubiläum. Forza Horizon startete einst als Spin-off zu Forza Motorsport, war zuletzt jedoch erfolgreicher und steht längst nicht mehr im Schatten des großen Bruders. Der aktuelle Ableger ist Forza Horizon 5 und in diesem möchte Entwickler Playground Games das anstehende Jubiläum gebührend feiern. Nun gibt es erste Details zu den bevorstehenden Feierlichkeiten.

Ab dem 11. Oktober 2022 wird das Horizon 10-Year-Anniversary Update für Forza Horizon 5 verfügbar sein. Das Update beinhaltet eine neue Horizon Story, die es ermöglicht die Ursprünge der Forza Horizon-Serie zu ergründen. Mit an Bord ist zudem eine neue Radiostation, die bei Fans beliebte Musikstücke abspielen wird. Musik spielte von Anfang an eine große Rolle in Forza Horizon. Unvergessen bleibt etwa Modestep mit „Show Me A Sign“ im ersten Serienableger. Der Song untermalte nicht nur seinerzeit einen populären Trailer zum Spiel, sondern findet sich auch im Soundtrack von Forza Horizon wieder. Ob dieser Song auch eine Rolle beim Jubiläum spielt, ist nicht bekannt.

Sicher ist hingegen der neue Midnight Battles Mode für Forza Horizon 5. In dem werden Kopf-an-Kopf-Rennen gefahren. Mit Siegen können Fahrzeuge gewonnen werden. Passend zur Ankündigung gibt es einen Teaser Trailer, der einen ersten Vorgeschmack auf das Jubiläum bietet.

Mit Festival Spiellisten sollen alle vorherigen Forza Horizon-Ableger hervorgehoben werden. Kommenden Monat folgen weitere Details zum Jubiläum.

Quelle: Forza.net; abgerufen am 15. September 2022, 13: 35 Uhr

Bildquelle: Playground Games