Tokyo Game Show 2022: Nachschub für den Xbox Game Pass angekündigt

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 hat Microsoft einige Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Einige davon werden bereits ab heute verfügbar sein. Darunter die beliebten Games Ni no Kuni: Wrath of the White Witch in der Remastered-Fassung und die populäre Visual Novel Danganronpa V3: Killing Harmony in der Anniversary Edition. Mit Assassin’s Creed: Odyssey ist auch ein bekannter westlicher Titel vertreten.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered ; ab heute verfügbar

; ab heute verfügbar Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition ; ab heute verfügbar

; ab heute verfügbar Assassin’s Creed: Odyssey ; ab heute verfügbar

; ab heute verfügbar Fuga: Melodies of Steel ; ab heute verfügbar

; ab heute verfügbar DEATHLOOP ; ab 20. September 2022

; ab 20. September 2022 Dyson Sphere Program ; PC Game Pass; ab 13. Oktober 2022

; PC Game Pass; ab 13. Oktober 2022 Guilty Gear -Strive-

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 15. September 2022

Bildquelle: Bandai Namco