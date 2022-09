Während der Genshin Impact 3.1 Sondersendung überraschte HoYoverse mit der Ankündigung eines langfristigen Projekts in Kooperation mit ufotable. Das Animationsstudio aus Tokio erlangte unter anderem mit Fate/Zero, God Eater und Tales of Symphonia: The Animation Bekanntheit und arbeitet nun an einem Genshin Impact Anime-Projekt. Das Kooperationsprojekt wurde mit einem Konzeptvideo angekündigt.

Quelle: Genshin Impact 3.1 Sondersendung vom 16. September 2022

Bildquelle: HoYoverse