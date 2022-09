Let’s Sing 2023 Mit Deutschen Hits: Trackliste mit deutschen Hits

Voxler und Ravenscourt haben eine Trackliste mit den zehn deutschen Hits veröffentlicht, die in Let’s Sing 2023 Mit Deutschen Hits enthalten sein werden. Das Spiel erscheint später in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Let’s Sing 2023 Mit Deutschen Hits bietet neben internationalen Hits auch einige lokale Songs. Dabei setzt das Spiel wie gewohnt auf einen Mix aus aktuellen Songs und Klassikern.

Mark Forster Übermorgen Wincent Weiss Wer Wenn Nicht Wir Zoe Wees Girls Like Us Beatrice Egli Alles, was du brauchst RIN Meer Sarah Connor Bye Bye HBZ King Kong Wincent Weiss x Johannes Oerding Die guten Zeiten LOTTE & Max Giesinger Auf das, was da noch kommt Sportfreunde Stiller Ein Kompliment Encanto Nur kein Wort über Bruno LUNA Verlierer Mark Forster & LEA Drei Uhr nachts Andreas Bourani Hey Hava Moje Sve

Quelle: Ravenscourt Pressemitteilung vom 15. September 2022

Bildquelle: Ravenscourt