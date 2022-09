SEGA: Yakuza im Westen künftig unter dem Namen Like a Dragon

Vergangene Woche kündigte SEGA eine Reihe von Spielen der Like a Dragon Franchise an. Bei uns erlangte diese unter dem Namen Yakuza Bekanntheit. Künftig wird SEGA die Spiele allerdings nicht mehr unter dem Namen Yakuza bei uns veröffentlichen. Like a Dragon ist näher am japanischen Namen. Sowohl das Entwicklerstudio als auch die Franchise tragen dort den Namen Ryū ga Gotoku, was übersetzt so viel wie Like a Dragon bedeutet. Das Entwicklerstudio ist also nach der beliebten Spielereihe für die es bekannt ist benannt.

Für 2023 sind die Spiele Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon: Ishin! angekündigt. Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Für The Man Who Erased His Name gibt es noch keinen konkreten Termin. 2024 soll Like a Dragon 8 veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um den Nachfolger von Yakuza: Like a Dragon.

