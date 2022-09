Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 38 – 1107

Kapitel 1: Schloss, Lager und zwei rauchende Reifen

Für diesen Weekly #Forzathon wird der 1970 Volkswagen #1107 Desert Dingo Racing Stock Bug benötigt. Den Käfer gibt es für 25.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus wird er unter „#1107 VW Bug“ geführt. Ein Schnäppchen ist dort allerdings unwahrscheinlich, wie bei so günstigen Messepreisen üblich. Über Sofortkauf-Option wird es deutlich teurer, über Gebote besteht zumindest vereinzelte die Chance zu sparen.

Das Auto darf für Kapitel 2 keine Upgrades haben. Bedeutet, es dürfen keine Teile am Auto ausgetauscht sein. Sollte das Auto bereits mit vorhandenen Upgrades vorhanden sein, können diese entfernt werden. Bei einem Fremd-Tuning geht dies zum Beispiel über das Menü: Creative Hub > Tunings > Tuning Menü > die Abfrage mit Ja bestätigen.

Sind Upgrades selbst vorgenommen, geht dies über ein Spielerhaus oder Festival-Außenposten. In diesem Fall im Menü dort über den folgenden Weg: Fuhrpark > Upgrades & Tuning > Individuelles Upgrade > Einstellungen verwalten > zu Standard-Upgrades zurücksetzen.

Mit dem Fahrzeug sollte auf keinen Fall eine Querfeldein-EventLab-Veranstaltung gefahren werden, wenn die aktuelle Schatzsuche noch nicht erledigt wurde! Dies kann einen Bug auslösen, durch den es nicht mehr möglich ist, die Schatzusche zu erledigen. Es ist hingegen möglich, für Kapitel 2 ein Dirt-Rennen via Blaupause zu fahren.

Kapitel 2: Beetle in der Baja

Für dieses Kapitel muss im Desert Dingeo Racing Stock Bug ein Rennen der Dirt-Rennserie gewonnen werden. Wie bereits erwähnt, darf das Auto keine Upgrades verbaut haben, sprich keine Teile. Ein Tuning ist kein Upgrade. Achtung, Tuning im Sinne von Tuningeinstellungen. Ein über Tunings geladenes Tuning kann sehr wohl Upgrades nutzen. Dies ist zu unterscheiden. Weicht die Leistungsklasse ab (D 371), sind Upgrades verbaut. Manchmal ist es via Upgrades möglich, Teile so ein- und auszubauen, dass das Auto die Leistungsklasse beibehält, aber nicht mehr die Standard-Teile nutzt. Auch in diesem Fall wäre dies nach Spiel ein Upgrade. Über das Creative Hub geladene Fremdtunings können nur geänderte Tuningeinstellungen aber auch Upgrades sein.

Die kürzesten Dirt-Rennen sind:

Caldera, Grip-Rennen; Rundstrecke; 1,8 Kilometer / Runde; beginnt auf dem Vulkan

Mulegé, Grip-Rennen; Rundstrecke; 2,8 Kilometer / Runde; beginnt in Mulegé

Desierto, Pfad; Etappenrennen; 6,2 Kilometer; beginnt zwischen Vulkan und Autobahn

Barranca, Pfad; Etappenrennen; 6,2 Kilometer; beginnt im Nordosten der Spielwelt, östlich vom Copper Canyon

Fahrhilfen und Schwierigkeitsgrad können frei gewählt werden. Via Blaupausen können Rundstrecken in der Rundenanzahl reduziert werden und auch der Verzicht auf Drivatare ist möglich. Ein passendes Rennen bietet: 178 351 622.

Bei Aufgaben dieser Art gab es in der Vergangenheit Berichte von Personen, bei denen ein Auto trotz entfernten Upgrades nicht funktioniert. In diesem Fall kann ein Neukauf helfen. Zuvor sollte aber geprüft werden, ob es nicht an einem anderen Fehler liegt und mit den üblichen Workarounds getestet werden, um eine eventuelle andere Ursache möglichst auszuschließen. Spielneustart

Gerät neustarten

bei der Nutzung von Quick Resume das Spiel vollständig beenden und erneut starten

das Gerät ausschalten und für eine Minute die Verbindung zum Strom trennen

bei vorhandener Möglichkeit das Spiel streamen (xCloud)