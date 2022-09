WILD HEARTS: Reveal Trailer in dieser Woche

Mitte September kündigten Electronic Arts und KOEI TECMO eine Partnerschaft für ein AAA-Spiel an. In dieser Woche folgt der erste Trailer. Im Rahmen der Ankündigung wurde auch der Name des Projektes enthüllt: WILD HEARTS.

Die Premiere des WILD HEARTS Reveal Trailers ist für den 28. September 2022 um 16:00 Uhr angekündigt. Der Trailer wird auf YouTube zu sehen sein. Wer einen Account bei der Videoplattform hat, kann im Vorfeld eine Benachrichtigung aktivieren.

WILD HEARTS wird in einer Fantasywelt spielen, die vom feudalen Japan inspiriert ist. Das Spiel wird von Omega Force entwickelt. Das Studio erlangte mit der Dynasty Warriors-Reihe Bekanntheit.

Mit der Ankündigung des Trailers wurde auch ein weiteres Artwork zum Projekt veröffentlicht:

Quelle: YouTube WILD HEARTS; abgerufen am 26. September 2022, 17:10 Uhr

Bildquelle: KOEI TECMO, Electronic Arts