PlayStation Plus Essential-Titel für Oktober angekündigt

Sony hat die PlayStation Plus Essential-Titel für den Oktober 2022 angekündigt. PlayStation Plus Essential ist der alte Name des Plus-Abos. Dieses wird seit einer Weile in mehreren Tarifen angeboten. Essential ist die günstigste Option. Das Abo ermöglicht die Nutzung von Online-Multiplayer, bietet Rabatte und monatliche Spiele – die nun für Oktober angekündigt wurden. Die Tarife Plus Extra und Plus Premium bieten zusätzlich Zugriff auf einen Spielekatalog, der bei Plus Premium auch ein Reihe von Klassikern umfasst.

PlayStation Plus Essential Oktober 2022

Hot Wheels Unleashed (PlayStation 4 und PlayStation 5)

Injustice 2 (PlayStation 4)

Superhot (PlayStation 4)

Die PlayStation Plus Essential-Titel können ab dem 04. Oktober der Bibliothek hinzugefügt werden. Bis dahin sind noch die September-Titel verfügbar: Need for Speed Heat, Granblue Fantasy Versus und TOEM.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 28. September 2022

Bildquelle: Warner Bros. Games