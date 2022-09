Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 39 – Totale Sonnenfinsternis

Kapitel 1: Thunfisch ohne Haut

Für diesen Weekly #Forzathon ist der 1995 Mitsubishi Eclipse GSX vorgegeben. Das Auto kann über die aktuelle Festival-Spielliste freigeschaltet werden. Dafür muss die saisonale Meisterschaft Straßen-Ausdauer gewonnen werden. Für 25.000 Credits ist das Auto zudem über die Automesse erhältlich. Im Auktionshaus besteht über Gebote die Chance, Credits zu sparen. Per Sofortkauf nicht. Ein Tuning ist in dieser Woche nicht erforderlich, kann aber bei Kapitel 4 Zeit sparen und unter Umständen Kapitel 2 angenehmer gestalten. Dies ist Geschmackssache.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Quereinsteiger

Kapitel 2 erfordert 3 Davongekommen Fähigkeiten. Dies ist eine Kombination der beiden Fähigkeiten Fast-Treffer und Drift. So viel zur Theorie. In der Praxis bedeutet dies, es muss driftend ein Fast-Treffer ausgeführt werden. Die Ausführung dieses Kapitels ist auch ohne ein Tuning möglich. Es mag aber von einigen mit einem Tuning als einfacher empfunden werden.

Dies kann bei Problemen auch im Gegenverkehr erledigt werden. Für die Lösung der Aufgabe bietet es sich an, die Autobahn oder eine andere recht frequentierte Location zu nutzen. Zunächst sollte etwas gefahren werden, um Geschwindigkeit aufzubauen. Sobald ihr euch einem Auto nähert, könnt ihr an diesem vorbei driften. Der Drift sollte nicht zu früh eingeleitet werden, sondern erst unmittelbar vor der Annäherung an ein Auto. Dabei ist es nötig dem Auto nah zu kommen, es aber keinesfalls zu berühren. Fast-Treffer bedeutet das Auto fast zu treffen. Würdet ihr es treffen ergibt sich stattdessen ein Lackschaden. Mit Lackschaden gibt es kein Davongekommen. Bei Schwierigkeiten driftend einen Fast-Treffer zu erzielen kann der Gegenverkehr helfen. Vor allem dann, wenn euch Drifts nicht so sehr liegen und ihr das Gefühl habt, euch geht dabei Power verloren und ihr kommt nicht am Verkehr vorbei. Bei der Verwendung von Fahrhilfen und Schwierigkeiten in einen Drift zu kommen, kann es helfen, auf einige Fahrhilfen zu verzichten.