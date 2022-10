Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom Demo und neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zur kommenden Simulation Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom veröffentlicht. Das Video ist anlässlich der Veröffentlichung einer Demoversion erschienen. Erhältlich ist diese bei uns derzeit nur für den PC über die Plattform Steam. Für PlayStation und Nintendo Switch gibt es die Demo bisher nur in einigen asiatischen Ländern.

Für das Spielen der Demo von Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom gibt es ein Start-Up Set. Dieses beinhaltet einige Gegenstände für die Vollversion des Spiels. Das Set umfasst je 20 Stück weiches, normales und hartes Holz und 20 Bausteine. Für den Erhalt muss das Tutorial am Schwarzen Brett im Frühling, Tag 4, abgeschlossen werden und die To-Do-Liste erledigt werden. Spielfortschritt der Demo kann nicht mit in die Vollversion genommen werden.

Das Spiel Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom erscheint am 02. November 2022 für Nintendo Switch, PC (Steam) und PlayStation 5.

Quellen: Bandai Namco YouTube, Gematsu; abgerufen am 05. Oktober 2022, 15:35 Uhr

Bildquelle: Bandai Namco