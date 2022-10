Forza Horizon 5: Horizon 10-Year Anniversary Update Details

Am 23. Oktober 2012 erschien das Rennspiel Forza Horizon für die Xbox 360. Zu diesem Anlass veröffentlicht PlayGround Games für Forza Horizon 5 ein Horizon 10-Year Anniversary Update. Ab dem 11. Oktober steht es für PC und Xbox zur Verfügung.

Fehlerbehebungen

Behebung eines EventLab Bugs, durch den nach Veröffentlichung Requisiten verschwinden können, wenn diese davon eine hohe Anzahl beinhalten

Verbesserung bei der Anzeige des Club-Tags; betrifft nur Personen, die in einem Club sind

Reduzierung des starken Wackelns der Kamera seit dem Serie 10-Update

Physikverbesserungen für einige Autos in Forza Horizon 5: Hot Wheels, die bei hoher Geschwindigkeit die Haftung von Magnettracks verlieren können

ASL- und BSL-Cinematics wurden zur Hot Wheels Story hinzugefügt

Behebung eines Fehlers mit Force Feedback, durch welchen das Lenkrad nach rechts verzieht

Kompatibilität für das Logitech G Pro Lenkrad

Behebung eines Bugs, durch den einige Personen bei Verwendung der Fahrzeuge aus dem Road Trip-Update keinen Sound der Fahrzeuge hören können

Behebung einer fehlerhaft angezeigten Meldung am PC, laut der die Treiber falsch seien; Terrain Deformation sollte künftig bei Nutzung einer AMD GPU wie vorgesehen funktionieren

Behebung eines Fehlers, durch den bei Verwendung von TAA auf dem Bildschirm schwarze Pixel erscheinen

Horizon Origins

Eine neue Horizon Story, bei der ihr mit Scott Tyler von Bass Arena die Geschichte der Forza Horizon Serie feiert. Für den Abschluss aller fünf Kapitel gibt es die 2013 Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition. Eine einzigartige Variante, die eine Hommage an das Forza Horizon Coverauto ist. Die Geschichte dieser Story führt euch durch die Geschichte der Rennspielserie.

Forza Horizon 5 Serie 13 Fahrzeuge

2013 Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition , Horizon Origins Story abschließen

, Horizon Origins Story abschließen 1971 Ford Mustang Mach 1 , nach dem ersten Sieg in einem Midnight Battle

, nach dem ersten Sieg in einem Midnight Battle 1984 Honda Civic CRX Mugen , das zweite Midnight Battle gewinnen

, das zweite Midnight Battle gewinnen 2003 Toyota Celica SS-I , das dritte Midnight Battle gewinnen

, das dritte Midnight Battle gewinnen 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV , das vierte Midnight Battle gewinnen

, das vierte Midnight Battle gewinnen 2010 Ferrari 599XX , 20 Punkte während der Sommer-Spielliste, 13. bis 20. Oktober 2022

, 20 Punkte während der Sommer-Spielliste, 13. bis 20. Oktober 2022 2011 Koenigsegg Agera , 20 Punkte wähend der Herbst-Spielliste, 20. bis 27. Oktober 2022

, 20 Punkte wähend der Herbst-Spielliste, 20. bis 27. Oktober 2022 2012 Eagle Speedster , 20 Punkte während der Winter-Spielliste, 27. Oktober bis 03. November 2022

, 20 Punkte während der Winter-Spielliste, 27. Oktober bis 03. November 2022 2010 Aston Martin One-77, 20 Punkte während der Frühling-Spielliste, 03. bis 10. November 2022

Midnight Battles

Nach dem Sieg bei vier Rennen der Straßenszene wird ein Midnight Battle freigeschaltet. Insgesamt müssen 16 Rennen gewonnen werden, um alle Midnight Battles freizuschalten. Jede Midnight Battle Route ist auch über Rivalen verfügbar. Als Belohnung gibt es vier Fahrzeuge.

Horizon Mixtape

Musik ist schon immer ein wichtiger Teil von Forza Horion gewesen. Schon der erste Teil sorgte mit einem Trailer für Aufsehen, der mit dem Song Show Me A Sign von Modestep untermalt war. Dieser und weitere beliebte Songs aus vorherigen Ablegern werden künftig beim neuen Radiosender Horizon Mixtape zu hören sein. Moderiert wird dieser von Scott Tyler, bekannt von Bass Arena.

Die neue Radiostation bietet eine weitere Besonderheit. Neue Songs können über den Abschluss von Auszeichnungen freigeschaltet werden. Die Wiedergabeliste kann zudem über den Abschluss saisonaler Meisterschaften in den Serie 13 Festival-Spiellisten erweitert werden. Die folgenden Songs werden bei Horizon Mixtape zu hören sein:

Song Künstler Spiel Radiostation A Moment Apart ODESZA Forza Horizon 4 Horizon Bass Arena Aurora (feat. Metrik) Camo & Krooked Forza Horizon 3 Hospital Records Bored To Death blink-182 Forza Horizon 3 Vagrant Records Constellations – FH3 VIP Mix Fred V & Grafix Forza Horizon 3 Hospital Records Dawnbreaker Metrik Forza Horizon 4 Hospital Records Fly Marshmello Forza Horizon 4 Horizon Bass Arena Get It Right The Offspring Forza Horizon 3 Epitaph Records Language Porter Robinson Forza Horizon Horizon Bass Arena Levels (Skrillex Mix) Avicii Forza Horizon Horizon Bass Arena Nocturne Keeno Forza Horizon 2 Horizon Bass Arena Show Me A Sign Modestep Forza Horizon Horizon Bass Arena Slipstream Metrik Forza Horizon 2 Hospital Records Sunrise Fred V & Grafix Forza Horizon 4 Hospital Records Tied To You (feat. Justin Tranter) The Knocks Forza Horizon 3 Horizon Pulse Ingrid Is A Hybrid Dusky Forza Horizon 3 Horizon Bass Arena

EventLab Prop Pack

Der Blaupausen Builder wird um 97 Requisiten erweitert. Diese sind an frühere Forza Horizon-Ableger angelehnt und in die Unterkategorien Colorado, Europa, Australien und UK unterteilt. Dies waren die Schauplätze der vorherigen Serienableger. Zu den Highlights gehören Horizon Festival-Eingangsbögen und Dekorationen, Scheunenfunde, verschiedene Rohre, die Yacht aus Forza Horizon 2, Wolkenkratzer aus Surfers Paradise in Forza Horizon 3, ein Stahlwerk und Förderbänder mit Einrastfunktion. Auf den Wolkenkratzern kann gefahren werden.

Festival-Spiellisten

Die Festival-Spielliste in Forza Horizon 5 Serie 13 widmen sich jeweils einem der Vorgängerspiele. Passend dazu wird es entsprechende Veranstaltungen und Belohnungen geben. Als Intro in die Serie dient die neue Story Horizon Origins. Nach dem Abschluss des Intros steht auch der Rest der Story zur Verfügung. Moderiert wird die Festival Spielliste von DJ Scott Tyler.

Neue Kleidung, Emotes und Autohupen

Kleidung:

Horizon Colorado T-Shirt

Horizon Europe T-Shirt

Horizon Australia T-Shirt

Horizon UK T-Shirt

Honda Hoodie

Emotes:

What’s Inside

Take Off

Ring Ring

Karaoke

Autohupen:

Horizon México Intro

Horizon México Theme

Fred V Grafix

Colorado Cover Car

Europe Cover Car

Australia Cover Car

UK Cover Car

Legacy Rewind

Evolving World

Im Rahmen von Forza Horizon 5 Serie 13 wird es jede Woche ein temporäres Festivalgelände geben, um vergangene Festivals zu feiern. Während der Sommer-Saison erinnert ein solches temporäres Festivalgelände an das Horizon Festival in Colorado. Location ist der Copper Canyon. In der Herbst-Saison erwartet euch in der Stadt Guanajuato ein Festival zur Würdigung von Forza Horizon 2. Die Winter-Saison bietet ein Festival in den südlichen Dunas Blancas, um das Outback aus Horizon 3 zu ehren. Zur Erinnerung an Großbritannien wird es ein Festivalgelände im Stadium geben.

Im Rahmen der Festival-Spiellisten von Serie 13 kommen während der Rennen klassische Flaggen, Gerüste, Displays und Türme zum Einsatz. In jeder Woche gibt es neue Sammelobjekte in Form von Bonus-Boards, angelehnt an die Bonustafeln vorheriger Forza Horizon-Spiele.

Während der Feierlichkeiten zum Jubiläum sind die temporären PR-Stunts von Mondneujahr, Horizon Rush Takeover und Rami’s Racing History wieder verfügbar.

Neue ADV.1 Autofelgen

Das Update bringt 22 neue ADV.1 Felgen:

ADV.1 ADV05 M.V2 Standard

ADV.1 ADV05R M.V2 CS

ADV.1 ADV05RM M.V2 CS

ADV.1 ADV05S M.V2 Standard

ADV.1 ADV06R M.V2 CS

ADV.1 ADV06RM M.V2 CS

ADV.1 ADV07R M.V2 CS

ADV.1 ADV10 Track Spec Advanced

ADV.1 ADV10R Track Spec CS

ADV.1 ADV5 M.V2 Advanced

ADV.1 ADV5.2 M.V2 Advanced

ADV.1 ADV5.3 Track Spec CS

ADV.1 ADV5S Track Spec CS

ADV.1 ADV6 M.V2 SL

ADV.1 ADV6 M.V2 Standard

ADV.1 ADV6.2 M.V1 SL

ADV.1 ADV7 M.V1 Standard

ADV.1 ADV7 M.V2 CS

ADV.1 ADV7.2 CF.2

ADV.1 ADV7R Track Spec CS

ADV.1 ADV8 M.V1 SL

ADV.1 ADV8R Track Spec CS

Neue Profile Badges

Das Profil kann künftig mit neuen sogenannten Profil Badges verziert werden. Profile Badges werden neben dem GamerTag in Rennen und Bestenlisten angezeigt. Die folgenden neuen Badges sind angekündigt:

Badge Name Beschreibung Horizon 1 Badge May the Forza Be With You Forza Horizon 5 während der Regensaison von ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ spielen Horizon 2 Badge We Meet Again! Forza Horizon 5 während der Sturmsaison von ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ spielen Horizon 3 Badge You’re the Boss Forza Horizon 5 während der Trockensaison von ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ spielen Horizon 4 Badge Spring Into Action Forza Horizon 5 während der Hitzesaison von ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ spielen Horizon 5 Badge Welcome to Horizon! Das ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ Einführungserlebniss abschließen 10 Year Badge Happy Anniversary! Die erste Serienbelohnung während ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ verdienen Cake Badge Piece of Cake! Die zweite Serienbelohnung während ‚Horizon 10 Year Anniversary‘ verdienen

Neue Erfolge

Mit dem Jubiläums-Update kommen acht neue Erfolge, auch für die Steam-Version. Diese bringen 150 Gamerscore.

Erfolg Gamerscore Beschreibung Welcome to Mexico 2.0 10 Das „Welcome to Mexico“ Kapitel der Horizon Orgins Story abschließen Smash Happy 10 Alle vier Bonustafeln in der Horizon Origins Story zerstören Blast From the Past 20 Alle Kapitel der Horizon Origins Story abschließen Memory Lane 30 In allen Kapiteln der Horizon Origins Story 3 Sterne verdienen I’ll Just Take This Now 10 Ein erstes Midnight Battle gewinnen Nighthawk 20 Alle Midnight Battles gewinnen Made in Mexikco 20 Alle Kapitel der „Made in Mexico“ Horizon Story abschließen V.U.H.L. 30 3 Sterne in allen Kapiteln der „Made in Mexiko“ Horizon Story verdienen

Neue Auszeichnungen

28 neue Auszeichnungen wird das kommende Update für Forza Horizon 5 beinhalten. Über den Abschluss können neben Auszeichnungspunkten auch Autos, Horizon Mixtape Songs und eine Autohupe freigeschaltet werden.

Name Beschreibung Punkte Belohnung Horizon 10 Year Anniversary Collector Own the 2010 Ferrari 599XX, 2011 Koenigsegg Agera, 2012 Eagle Speedster and the 2010 Aston Martin One-77 1000 Welcome to México Complete the Horizon México chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Autohupe – Horizon Mexico Intro Welcome to Horizon Complete the Horizon Colorado chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Avicii – Levels (Skrillex Remix) Welcome to Horizon Europe Complete the Horizon Europe chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Metrik – Slipstream Welcome to Your Horizon Complete the Horizon Australia chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Fred V & Grafix – Constellations Welcome to Britain Complete the Horizon UK chapter of ‚Horizon Origins‘ 1500 Horizon Mixtape Song – Fred V & Grafix – Sunrise Blast From the Past Complete all chapters of ‚Horizon Origins‘ 500 Auto – Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition Memory Lane Earn 3 stars in all chapters of ‚Horizon Origins‘ 500 History in the Making Smash the bonus board in the Horizon Colorado chapter of ‚Horizon Origins‘ 250 Cool place for a Bonus Board Smash the bonus board in the Horizon Europe chapter of ‚Horizon Origins‘ 250 Bridge to the Past Smash the bonus board in the Horizon Australia chapter of ‚Horizon Origins‘ 250 Smash Hit Smash the bonus board in the Horizon UK chapter of ‚Horizon Origins‘ 500 Smash Happy Smash all 4 Bonus Boards in the ‚Horizon Origins‘ Story 500 May the Fourth Be with You Win 4 Street Races to unlock your first Midnight Battle 250 Your Carriage Awaits Win 8 Street Races to unlock your second Midnight Battle 250 Home Before Midnight Win 12 Street Races to unlock your third Midnight Battle 250 Night Owl Win 16 Street Races to unlock your final Midnight Battle 250 Much Mustang Win the 1971 Ford Mustang Mach 1 Midnight Battle 500 Auto – 1971 Ford Mustang Mach 1 Such Mugen Win the 1984 Honda Civic CRX Mugen Midnight Battle 500 Auto – 1984 Honda Civic CRX Mugen So Celica Win the 2003 Toyota Celica Sport Specialty II Midnight Battle 500 Auto – 2003 Toyota Celica Sport Specialty II Wow Lamborghini Win the 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Midnight Battle 500 Auto – 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Nighthawk Win every Midnight Battle 1000 Chain Reaction Earn 4 Ultimate Skill Chains in Midnight Battles 250 Lock, Stock, Battle Win a Midnight Battle driving a car that has no performance upgrades applied 250 Midnight Rodeo Win the 1971 Ford Mustang Mach 1 Midnight Battle in any Mustang 250 What a Won-da Win the 1984 Honda Civic CRX Mugen Midnight Battle in any Honda 250 Celica You Later Win the 2003 Toyota Celica Sport Specialty II Midnight Battle in any Celica 250 Bulls-eye Win the 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Midnight Battle in any Lamborghini 2

Ausblick auf Serie 14

Mit der Vorstellung von Forza Horizon 5 Serie 13 gab es auch einen Teaser für Serie 14. Als Stichwort wird dieses Mal Donut genannt. Offen bleibt, ob dies eine Anspielung auf Essen oder Drifts ist.

