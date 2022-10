Need for Speed Unbound: Gameplay Trailer

Electronic Arts und Criterion Games haben erstes Gameplay aus dem Rennspiel Need for Speed Unbound veröffentlicht. Der Gameplay Trailer trägt den Namen „The World is Your Canvas“ und zeigt einige der Anpassungsmöglichkeiten im Spiel, die Teil des neuen Artstyles sind. Die Effekte können allesamt deaktiviert oder gar nicht erst ausgerüstet werden. Wesentlich mehr zeigt der gerade einmal 36 Sekunden kurze Videoclip nicht.

Need for Speed Unbound erscheint am 02. Dezember 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung vom 11. Oktober 2022

