Silent Hill 2 Remake erscheint für PlayStation 5 und PC

Konami hat ein Remake von Silent Hill 2 angekündigt. Erscheinen wird es für PC und PlayStation 5. Die PlayStation 5 hat nach Release 12 Monate Konsolenexklusivität. Für weitere Plattformen wurde das Spiel nicht bestätigt. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Silent Hill Transmission. Neben dem Trailer gibt es auch erste Details zu dem Projekt. Concept Artist ist Masahiro Ito. Akira Yamaoka arbeitet als Composer an dem Projekt. Das Silent Hill 2 Remake wird auf einen neuen Musikstil setzen. Beide haben bereits am ursprünglichen Spiel mitgewirkt, welches vor 21 Jahren erschienen ist.

Entwickelt wird das Spiel von Bloober Team. Das polnische Entwicklerstudio hat zuvor die Games Layers of Fear, Observer, Blair Witch und The Medium entwickelt. Um die Atmosphäre des Originals zu erhalten arbeitet Blobber Team mit einigen Entwicklern von Silent Hill 2 zusammen. Die Neuauflage soll denselben Eindruck wie die alte Fassung hinterlassen. Um Erwartungen der heutigen Zeit zu entsprechen, wird es modernisiert. So wird es etwa eine Über-die-Schulter-Kamera geben. Zum Einsatz kommt zudem Motion Capturing.

Quelle: Silent Hill Transmission vom 19. Oktober 2022

Bildquelle: Konami