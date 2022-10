Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 42 – Willkommen in Europa

Kapitel 1: Erwarte das Unerwartete

Der aktuelle Weekly #Forzathon erfordert den 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4. Für 240.000 Credits gibt es das Fahrzeug bei der Automesse. Die Chance für ein Schnäppchen im Auktionshaus ist da, aber eher mager. Wie gewohnt kann das Auto aber auch wieder über die aktuelle Festival-Spielliste freigeschaltet werden, wenn es noch in der Garage fehlt. Dafür müssen zehn Horizon Europa Bonustafeln zerstört werden. Ein Tuning ist in dieser Woche nicht erforderlich.

Kapitel 2: Roadtrip deines Lebens!

Kapitel 2 verlangt 5 Meilen beziehungsweise 8 Kilometer zu fahren. Die Kombinationsmöglichkeiten mit der Festival-Spielliste halten sich dabei in Grenzen. Da acht Kilometer recht wenig ist, könnt ihr einfach einmal die Autobahn abfahren. Die ist sogar etwas länger und verläuft fast ausschließlich gerade. Dank der hohen Klasse ist das Kapitel flott erledigt.

Natürlich kann die Zeit hinterm Steuer auch anderweitig verbracht werden. Habt ihr zum Beispiel noch nicht alle Nachtduelle freigeschaltet, bietet sich ein Ausflug in die Straßenszene an. „Tunnelfahrt“ (in der Stadt zu finden) hat 5,7 Kilometer und bietet sich daher zweimal an. „Ungeladen auf dem Festival“ (beginnt nordöstlich vom Vulkan) hat genau 8 Kilometer Länge.