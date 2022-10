Konami hat Silent Hill f angekündigt. Das Projekt soll eine komplett neue Geschichte erzählen und setzt auf eine Location im Japan der 1960er-Jahre. Geschrieben wird es von Ryuukishi 07. Der japanische Autor hat unter anderem an der When They Cry-Reihe und Loopers mitgewirkt.

Für das Creature und Character Design ist kera verantwortlich. Producer von Silent Hill f ist Motoi Okamoto. Entwickelt wird es von Neobards Entertainment.

Weitere Details gibt es derzeit nicht zu Silent Hill f. Wann und für welche Plattformen es erscheint, wurde nicht angekündigt.

Quelle: Silent Hill Transmission vom 19. Oktober 2022

Bildquelle: Konami