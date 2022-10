Forza Horizon: Neuer Blogpost blickt auf die Geschichte der Franchise zurück

In dieser Woche feiert Forza Horizon 10-jähriges Jubiläum. Die Entwickler nutzen diesen Anlass für einen Rückblick. Erschienen ist Forza Horizon am 23. Oktober 2012. Im Laufe der Jahre und Ableger durften wir Colorado, Südeuropa, Australien, Großbritannien und Mexiko erkunden. Die folgende Grafik zeigt einen Zeitstrahl mit den bisher veröffentlichten Teilen der Reihe. Gezeigt werden zudem die DLCs und die beiden Features Eliminator und Super7, die via Update für Forza Horizon 4 erschienen sind.

Forza Horizon

Am 23. Oktober 2012 erschien das Open World Rennspiel. Ein Forza Motorsport-Ableger, mit der Fahrphysik von Motorsport als Kern und angepasst an die Sandbox. Als Location dient Colorado. Ziel ist es, Megastar Darius Flynt im „Champions of Champions“ Finale herauszufordern. Darius war zuvor dreifacher Champion, der aus seinem Namen eine Marke gemacht hat. Um Darius herausfordern zu können, gilt es Armbänder zu sammeln und sich nach oben zu fahren. Mit jedem neuen Armband wird auch ein Showdown Event freigeschaltet.

Forza Horizon bietet zudem Sponsorherausforderungen, PR-Stunts und Foto-Herausforderungen. Der erste Teil legte den Grundstein für die Forza Horizon-Franchise. Schon damals gab es Fähigkeitsketten, Scheunenfunde und Schaurennen.

Neben dem Hauptspiel erschienen monatlich Car Packs. Außerdem die beiden Erweiterungen Rally Expansion Pack und die 1000 Club Erweiterung.

Forza Horizon 2

Der Nachfolger Forza Horizon 2 erschien am 30. September 2014. Das Spiel setzt auf die ForzaTech Engine von Forza Motorsport 5 und die Reihe nahm damit den Sprung auf die Xbox One. Als Location dienten Frankreich und Italien. Zu den neuen Features gehören dynamisches Wetter, mehr Freiheit durch eine offenere Spielwelt, die im zweiten Teil freier befahrbar ist. Die Kampagne des Spiels greift dies auf und erinnert an einen Roadtrip. Der zweite Teil brachte neue soziale Features wie die Autotreffen.

Für Forza Horizon 2 sind monatlich Car Packs und zwei Erweiterungen erschienen. Storm Island und die Porsche Erweiterung sind erschienen. Storm Island spielt auf einer tropischen Insel mit extremem Wetter.

Zusätzlich dazu erschien die Stand-alone Erweiterung Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious. Das Spin-off erschien zur Feier von Fast & Furious 7 und war als kostenloser Download verfügbar. Im Spin-off werdet ihr von Tej Parker rekrutiert und fahrt im Spielverlauf zehn Fahrzeuge für seine Fast & Furious Crew. Die Inhalte sind vom Film inspiriert. Es ist das einzige Forza Spiel mit Nitro.

Forza Horizon 3

Die Veröffentlichung von Forza Horizon 3 war am 27. September 2016. Erstmals erschien damit auch ein Ableger der Reihe für den PC. Inklusive Cross-Play und Kampagnen-Koop. Location dieses Ablegers ist Australien. In Down Under seit ihr der Boss von Horizon Australien und lasst neue Festival Außenposten errichten. Ihr heuert Drivatare an und neue Radiosender versorgen die Ohren mit Musik.

Bis zu diesem Zeitpunkt bot Australien die vielfältigste Karte. Die Spielwelt umfasst unter anderem das Outback, eine Wüste, Regenwälder, Sandstrände und eine Großstadt mit Wolkenkratzern. Zu den neuen Features des Spiels gehören die Fähigkeitslieder und frische PR-Stunts in Form von Gefahrenschildern und Driftzonen.

Während der Entwicklung von Forza Horizon 3 erschuf Entwickler Playground Games ein neues 12k HDR Kamera-Rig-System, um damit in der Wildnis 24-Stunden Zyklen des australischen Himmels aufzunehmen. Dadurch war es im Spiel möglich, realistische Skyboxes zu rendern. Inklusive physikalisch realistischen Lichteffekten und Wolken, die ihre Gestalt ändern. Die Technik wurde im Laufe der Jahre verbessert und auch für die Nachfolger Forza Horizon 4 und 5 eingesetzt.

Forza Horizon 3 setzte innerhalb der Franchise neue Maßstäbe bezüglich der Customization. Charakter und Name können gewählt werden, außerdem Autos mit Bodykits verändert werden und mit Blaupausen lassen sich eigene Events erstellen. Der vierte Serienableger implementiere außerdem Forzavista. Der Modus ermöglicht es, Autos aus der Nähe und im Detail zu inspizieren. Neue Fahrzeugtypen wie Offroad Buggys, Trophy Trucks und Utes zollten der Spielwelt Tribut.

Eine der großen Neuerungen waren die wöchentlichen Forzathon Herausforderungen. Erstmals im Verlauf der Spielserie war es möglich, wöchentlich Belohnungen zu erhalten. Darunter Autos wie der Warthog aus Halo, der 1994 Nissan Silvia K’s (S14), der 2011 Lamborghini Sesto Elemento und der 2010 Ferrari 599XX.

Für Forza Horizon 3 erschienen monatlich Car Packs und zwei Erweiterungen. Blizzard Mountain spielt in der alpinen Tundra und bietet Schnee, Eis und Berge. Erstmals gab es Winterreifen in Forza Horizon. Die Hot Wheels-Erweiterung bietet Hochgeschwindigkeits-Stunts und die Strecken setzen sich aus den ikonischen orangefarbenen Hot Wheels-Tracks zusammen. Dazu kommen Elemente wie Boost Pads und Halfpipes und mechanische Dinosaurier. Ergänzt wird die Erweiterung von ikonischen Hot Wheels-Autos wie Twin Mill, Rip Rod und Bone Shaker.

Forza Horizon 4

Am 02. Oktober 2018 erschien Forza Horizon 4. Die Serie feierte damit ihr Xbox Game Pass Debüt. Als Location dient Großbritannien. Zu den wichtigen neuen Features gehören die Jahreszeiten. Jede Woche ändert sich die Jahreszeit im Spiel und damit auch die Karte. Im Winter gibt es Schnee und Eis und im Herbst liegt Laub auf den Strecken.

Der vierte Teil bietet eine geteilte offene Welt, in der reale Spieler Drivatare ersetzen. Offline kommen diese weiterhin als Ersatz zum Einsatz. Passend zu dieser Neuerung gibt es ein Quick Chat Feature.

Mit dem vierten Teil der Reihe kam eine neue Form der Kampagnenstruktur, die auf ein offenes Ende setzt. Auf dem Weg zum Horizon Superstar setzt ihr eigene Ziele und es gibt keinen „falschen“ Weg. Passend dazu hat jedes Auto einen eigenen Skilltree.

Zu den neuen Features gehören die Horizon Stories und einige Geschäfte, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren, aber nach Abschluss der Kapitel Einnahmen generieren. Dazu kommen Spielerhäuser, inklusive Bamburgh Castle und Edinburgh Castle.

Die Festival-Spielliste gab ebenfalls ihr Debüt, begleitend zu den bereits bekannten wöchentlichen Saison-Herausforderungen. Die Spielliste bietet saisonale Meisterschaften, Online-Abenteuer, PR-Stunts und mehr. Als Belohnungen winken Fahrzeuge, kosmetische Gegenstände und Credits.

Für Forza Horizon 4 sind zwei Erweiterungen erscheinen. In Fortune Island geht es auf Schatzsuche durch extremes Terrain. Passend dazu führt der DLC Wegbereiter ein – eine neue Art PR-Stunts. Die Spielwelt der Erweiterung ist zudem ein Paradies zum Driften.

Die zweite Erweiterung ist LEGO Speed Champions. Hier geht es darum, das Meisterbauer Haus zu errichten und zu erweitern, Herausforderungen zu bestehen und durch das LEGO Valley zu rasen. An Bord hat die Erweiterung diverse LEGO Speed Champions Fahrzeuge wie den 2018 McLaren Senna, den 1987 Ferrari F40 Competizione und den 1967 MINI Cooper S Rally.

Dazu kamen zahlreiche Updates. Mit diesen kamen auch die neuen Spielmodi The Eliminator und Horizon Super7. The Eliminator ist ein Battle Royale-Modus, während Super7 spielergenerierte Inhalte in den Fokus rückt. Mit Super7 wurde die Grundlage für EventLab (Forza Horizon 5) geschaffen. Das Spiel wurde zudem für die aktuellen Xbox-Konsolen Series X|S optimiert und bietet 4K bei 60fps. Dazu kommen verbesserte Schatten, Reflextionen, Qualität bei den Partikeleffekten, schnellere Ladezeiten und die Unterstützung von Quick Resume. Am 09. März 2012 wurde Forza Horizon 4 bei Steam veröffentlicht, womit die Franchise auf der Plattform ihr Debüt gab.

Forza Horizon 5

Der aktuelle Teil der Reihe ist am 09. November 2021 erschienen und spielt in Mexiko. Das Spiel bietet unter anderem Sand- und Tropenstürme und die bisher vielfältigste Spielwelt der Reihe. Ziel der Entwickler war es, die mexikanische Kultur authentisch einzufangen. Gezeigt wird diese unter anderem in Horizon Stories.

Die stündlichen Forzathon-Live-Events des Vorgängers haben sich weiterentwickelt und sind nun als Horizon Arcade im Spiel implementiert. Unter anderem gibt es dort nun auch eine eigene Abwandlung von Simon says.

Auch mit Forza Horizon 5 wurde die Reihe um neue Features ergänzt. Darunter Forza LINK, welches die Quick Chat Funktionalität ausbaut und die Möglichkeit bietet, Kolonnen zu erstellen. Autos können als Geschenklieferungen verschenkt werden. Das Thema Road Trips wird mit der Horizon Tour aufgegriffen.

EventLab erweitert das Toolset von Super7 und ermöglicht es, umfangreichere Inhalte zu erstellen und Spielregeln festzulegen. Ebenfalls neu ist die sich verändernde Spielwelt. So war zum Beispiel zeitweise das Stadion vereist oder zu einem Stuntpark umgebaut und in der Weihnachtszeit gab es einen winterlichen Markt.

Die erste Erweiterung ist im Juli 2022 erschienen – Forza Horizon 5: Hot Wheels. Dort gibt es unter anderem einige neue Hot Wheels-Fahrzeuge und verschiedene Hot Wheels-Tracks wie Magnet- und Eis-Tracks. Mit dem Hot Wheels Creation Kit können im EventLab Hot Wheels-Elemente für eigene Ideen genutzt werden. Mit dem Update zum zehnjährigen Jubiläum wurde das Spiel um Nachtduelle und den Horizon Mixtape Radiosender erweitert. Dieser spielt Songs aus den Vorgängern. Auch für die Zukunft sind monatliche Updates geplant, um das Spiel zu erweitern.

Quelle: Forza.net; abgerufen am 21. Oktober 2022, 23:01 Uhr

Bildquelle: eigene Screenshtos aus den Forza Horizon-Spielen, Forza Horizon 2 Screenshot und Grafik Playground Games