Genshin Impact 3.2 Livestream angekündigt

Derzeit läuft die zweite Phase von Genshin Impact 3.1 – was auch bedeutet, die kommende Version steht in den Startlöchern. HoYoverse hat heute den Termin für den 3.2 Livestream bekanntgegeben. Am 23. Oktober startet um 14:00 Uhr (UTC+2) der Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal.

Wie gewohnt wird es einige Stunden später eine Ausstrahlung bei YouTube geben. Diese beginnt am 23. Oktober 2022 um 18:00 Uhr (UTC+2).

Im Livestream wird HoYoverse Genshin Impact 3.2 vorstellen und auch einige neue Promocodes veröffentlichen. Während des Streams dürften auch Nahida und Layla im Detail gezeigt werden. Die beiden Figuren haben die Entwickler nach der Vorstellung von Version 3.1 gezeigt. Üblicherweise handelt es sich bei den gezeigten Figuren kurz nach einer Versionsvorstellung um die Figuren der folgenden Spielversion.

Genshin Impact 3.2 steht ab dem 02. November 2022 zur Verfügung und wird bis zum 07. Dezember aktiv sein. An diesem Tag startet Version 3.3.

Quelle: HoYoverse.com; abgerufen am 21. Oktober 2022, 12:35 Uhr

Bildquelle: HoYoverse