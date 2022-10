Kerbal Space Program 2 startet im Februar in den Early Access

Private Division und Intercept Games haben angekündigt, dass das Spiel Kerbal Space Program 2 am 24. Februar 2023 in die Early Access-Phase starten wird. Diese wird für den PC über Steam, den Epic Games Store und in weitere nicht genannte digitalen Stores verfügbar sein.

Passend zu dieser Ankündigung gibt es ein neues Video. In „Kerbal Space Program 2: Episode 6 – Early Access“ sprechen die Entwickler ausführlich über den bevorstehenden Early Access.

Der Einführungspreis wird bei 49,99 Euro liegen. Erscheinen wird Kerbal Space Program 2 auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Dies wird allerdings nach aktueller Planung erst nach Release der Early Access-Version für PC der Fall sein. Einen Termin für die Konsolenversion nennt die Pressemitteilung nicht.

Quelle: Private Division Pressemitteilung vom 21. Oktober 2022

Bildquelle: Private Division