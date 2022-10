Age of Empires: Zwei Serienableger erscheinen 2023 für Konsole

2023 erscheinen gleich zwei Spiele der beliebten RTS-Reihe Age of Empires für die Xbox. Am 31. Januar 2023 wird Age of Empires II: Definitive Edition für die Xbox erscheinen. Später im Jahr folgt Age of Empires IV.

Die Benutzeroberfläche wurde dafür für die Konsole optimiert. Eine neue Ingame-KI gestaltet das Ressourcenmanagement effizienter und intuitiver. Age of Empires wird Crossplay und Cloud Gaming unterstützen. Beide Spiele werden zudem über den Xbox Game Pass verfügbar sein.

Die Age of Empires II: Definitive Edition umfasst 83 Karten, 42 Multiplayer-Zivilisationen, 34 Singleplayer-Kampagnen, 10 Multiplayer-Modi und 7 Koop-Kampagnen.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 25. Oktober 2022

Bildquelle: Microsoft